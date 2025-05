“Tengo una revancha”: Franklin Guerra habla tras su dura lesión y confirma su decisión

El zaguero Franklin Guerra, quien firmó con Barcelona SC para la temporada 2024, confirmó que no tiene intenciones de dejar el club pese a no haber sumado minutos oficiales por una lesión de ligamentos en la rodilla derecha. El jugador de 33 años aseguró estar enfocado en su recuperación y espera recibir pronto una oportunidad en el equipo dirigido por Segundo Castillo.

Una lesión que frenó su estreno oficial

La llegada de Franklin Guerra al equipo torero generó expectativas en la afición y en la dirigencia del club. Sin embargo, una rotura de ligamento en su rodilla derecha, sufrida a inicios de la temporada, ha impedido que el defensor pueda disputar encuentros oficiales en LigaPro o torneos internacionales. “La lesión me ha afectado mucho en todo sentido, me ha mermado, pero igualmente me ha servido para coger experiencia y volver con más fuerzas”, declaró el jugador en una entrevista concedida al medio Gol Sport, en Radio Cobertura.

El único partido en el que Guerra ha tenido participación en este 2025 fue la Noche Amarilla celebrada en Portoviejo, donde disputó 65 minutos. Desde entonces, continúa entrenando con normalidad junto al plantel profesional, sin haber recibido aún una nueva oportunidad en competencia oficial.

El compromiso de quedarse en el club de Franklin Guerra

A pesar de su inactividad, Guerra fue enfático al afirmar que no está considerando rescindir su contrato, el cual lo vincula a Barcelona SC hasta diciembre de 2026. “Yo no quiero salir de Barcelona, tengo una revancha… Tengo contrato con el club hasta diciembre del año 2026. En estos días he estado hablando con mi empresario, por ahora soy jugador torero”, señaló el defensor central.

Su objetivo inmediato es recuperar el ritmo competitivo y ganarse un lugar en el once titular. Según sus palabras, se siente cada vez mejor y espera que el cuerpo técnico le otorgue la oportunidad de volver a las canchas.

Confianza en el trabajo con el cuerpo técnico

Franklin Guerra también se refirió a su relación con el director técnico Segundo Castillo, con quien ha mantenido diálogos constantes desde su llegada. Asegura que existe una buena comunicación y que se siente respaldado para lograr su regreso al campo de juego. “Nos llevamos bien con el DT, hemos hablado. Estoy listo para jugar y siento que puedo ayudar al equipo. Siempre he tratado de ganarme un puesto y sumar minutos”, concluyó el defensor.

Barcelona SC, actualmente disputando la primera fase de la LigaPro y compitiendo en torneos internacionales, continúa ajustando su plantilla entre lesiones, rotaciones y objetivos deportivos. En ese contexto, la recuperación total de Franklin Guerra podría representar una alternativa importante en defensa para lo que resta del año.