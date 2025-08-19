Técnico Universitario reclama por el arbitraje de Yerson Zambrano en el partido ante Emelec

El club Técnico Universitario presentó un reclamo formal el lunes 18 de agosto de 2025 a la Comisión Nacional de Arbitraje de la FEF, cuestionando la actuación del árbitro Yerson Zambrano en el partido que perdió 1-0 frente a Emelec en Ambato, por la fecha 25 de la Liga Ecuabet, al considerar que las expulsiones de Jordan Ponguillo y Marlon Medranda fueron desproporcionadas y sin sustento reglamentario.

La polémica arbitral en el partido

El encuentro disputado en el Estadio Bellavista terminó con victoria 1-0 para Emelec, pero dejó múltiples reclamos por parte del cuadro ambateño. Zambrano expulsó a Ponguillo tras una fuerte entrada y a Medranda por doble amarilla. Según la directiva del club, esta última decisión fue injustificada, ya que en situaciones similares con jugadores rivales no se aplicó el mismo criterio.

En un comunicado, Técnico Universitario expresó que “las decisiones tomadas por los jueces no solo fueron injustas y desproporcionadas, sino que evidenciaron una alarmante falta de criterio y uniformidad”. La ausencia de revisión en el VAR para una acción que consideraron determinante en el desarrollo del partido también fue uno de los puntos más criticados por la institución. Los jugadores expulsados no solo dejaron al equipo con inferioridad numérica, sino que también condicionaron el planteamiento táctico del entrenador Geovanny Cumbicus, lo que, según el club, incidió en el resultado final.

Reclamo oficial ante la Comisión de Arbitraje

Tras el partido, la directiva del “Rodillo Rojo” envió una carta a la Comisión Nacional de Arbitraje con tres pedidos puntuales:

Evaluación exhaustiva e inmediata del desempeño arbitral en el encuentro. Revisión técnica de la segunda amarilla mostrada a Marlon Medranda. Implementación de medidas correctivas y capacitación para evitar que errores similares se repitan en futuros compromisos.

El club ambateño enfatizó que la falta de uniformidad en los criterios aplicados afecta no solo su rendimiento deportivo, sino también la transparencia y credibilidad de la Liga Ecuabet. Además, insistió en que el uso del VAR debe aplicarse de manera justa y en todas las jugadas determinantes, con el fin de garantizar un arbitraje equitativo.

Contexto en la Liga Ecuabet

La polémica se produce en un momento clave del campeonato. Técnico Universitario, con 25 puntos, se mantiene en zona baja de la tabla y lucha por evitar el descenso. Por su parte, Emelec logró sumar tres puntos que lo acercan a los primeros lugares de la tabla de la Liga Ecuabet.

El arbitraje ha sido uno de los temas más discutidos en el torneo ecuatoriano durante la temporada. En varias fechas, clubes como Liga de Quito, Aucas y Deportivo Cuenca han presentado reclamos similares a la Comisión de Arbitraje, cuestionando la aplicación del reglamento y el uso del VAR.

La figura de Yerson Zambrano

El árbitro Yerson Zambrano es uno de los jueces ecuatorianos con mayor proyección en torneos locales. Sin embargo, su desempeño ha generado controversia en diferentes partidos de la temporada. Este no es el primer reclamo en su contra: en la fecha 18, el club Orense también solicitó revisión de sus decisiones en un encuentro frente a Mushuc Runa.

La Comisión de Arbitraje, bajo la dirección de Néstor Pitana, se encuentra en proceso de evaluación y supervisión de varios jueces locales. El objetivo es elevar el nivel arbitral en el fútbol ecuatoriano. En este contexto, el reclamo de Técnico Universitario se suma a una serie de cuestionamientos que ponen presión sobre la FEF para implementar reformas inmediatas.