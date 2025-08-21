Suspenden partido de Independiente de Avellaneda y la U. de Chile ante agresiones entre hinchas

La la Confederación Sudamericana de Fútbol CONMEBOL suspende el partido entre Independiente y Universidad de Chile el 20 de agosto de 2025 en el Estadio Libertadores de América, Avellaneda, por disturbios entre hinchas.

La noche del miércoles, el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, albergó un encuentro crucial de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025. Independiente, en desventaja tras perder 1-0 en la ida en Santiago de Chile, enfrentó a Universidad de Chile con la urgencia de remontar. El partido comenzó parejo, con ambos equipos disputando la posesión. A los 11 minutos, Lucas Assadi aprovechó un centro de Lucas Di Yorio y marcó el 1-0 para los chilenos, validado por el VAR tras una revisión por posible fuera de juego. Independiente respondió con intensidad, y a los 27 minutos, Santiago Montiel conectó un pase de Gabriel Ávalos para igualar el marcador con un potente remate, desatando la euforia en la tribuna local.

El equipo de Julio Vaccari presionó, pero chocó con la sólida defensa chilena. Rodrigo Rey, arquero del Rojo, salvó un mano a mano frente a Di Yorio a los 31 minutos, mientras Luciano Cabral generó peligro con un disparo lejano que rozó el arco. Sin embargo, la tensión creció fuera del campo. Durante el primer tiempo, hinchas de Universidad de Chile, ubicados en la Tribuna Pavoni Alta, arrojaron butacas y escombros hacia la Tribuna Pavoni Baja, ocupada por aficionados locales. La Policía de Buenos Aires, con 650 agentes, intentó contener los incidentes, pero la situación escaló en el entretiempo con el lanzamiento de una bomba de estruendo desde las afueras.

A los 3 minutos del segundo tiempo, con el marcador en 1-1, el árbitro Gustavo Tejera detuvo el juego. Los proyectiles continuaron cayendo, y un portón que separaba la popular de la platea se abrió para proteger a los hinchas locales. Rodrigo Rey, capitán de Independiente, expresó su preocupación: “Hay familias ahí, les tiran cosas”. La voz del estadio exigió el desalojo de los hinchas chilenos, amenazando con sanciones, pero los disturbios persistieron. Hinchas de Independiente invadieron la tribuna visitante, desatando enfrentamientos cuerpo a cuerpo. La Policía intervino tras varios minutos, mientras los jugadores, retirados a los vestuarios, aguardaron en vano la reanudación.

Suspenden partido ante escalada de violencia

La CONMEBOL canceló el partido a las 22h05, citando “falta de garantías de seguridad” por parte de Independiente y las autoridades locales, según un comunicado oficial. Los enfrentamientos dejaron decenas de detenidos y varios heridos.

La CONMEBOL enfrentó críticas por ubicar a los hinchas visitantes en una tribuna alta sin barreras suficientes, un error logístico señalado por el presidente chileno Gabriel Boric, quien denunció “irresponsabilidad organizativa”. Los aficionados exigieron al Gobierno de Buenos Aires revisar los protocolos de seguridad en eventos deportivos.

El organismo derivó el caso a su Comisión Disciplinaria para determinar sanciones, que podrían incluir la eliminación de ambos clubes. La Policía investiga el robo de una bandera de Independiente como posible detonante. La Fiscalía argentina abrió una causa por lesiones y daños, analizando grabaciones que se hicieron virales en las redes sociales. El embajador chileno, José Viera Gallo, visitó a los detenidos y heridos para garantizar su seguridad.

Respuesta institucional

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, culpó a los hinchas chilenos, mientras Daniel Schapira, directivo de Universidad de Chile, criticó la organización. La CONMEBOL agilizó la revisión del caso para resolver el futuro de ambos equipos en el certamen.

La violencia frustró el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, dejando un saldo de heridos y detenidos. La CONMEBOL decidirá el futuro de la llave, mientras Avellaneda reclama por más seguridad.

Mientras que el 10 de abril del 2025, en incidentes parecidos en el estadio Monumental de Macul, hubo dos personas fallecidas. Esto se dio durante el duelo entre Colo Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores, que tuvo que ser suspendido. Ante ello, la CONMEBOL aplicó sanciones contra el club chileno.

Al siguiente día, la Unidad Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano anunció la apertura de un expediente disciplinario contra el “Cacique”. Como medida inmediata, y se didpsuso la suspensión provisional del ingreso de público a los próximos partidos que el equipo dispute como local. Los partidos en sanción fueron por torneos de Conmebol.