Superintendencia de Bancos de Ecuador investiga fallas en servicios digitales de tres entidades financieras

Este lunes 30 de junio y martes 1 de julio, clientes de tres entidades financieras de Ecuador reportaron problemas para usar aplicaciones y plataformas digitales bancarias. Los usuarios manifestaron que no podían realizar transferencias ni pagos, carecían de acceso a las aplicaciones móviles y que las páginas web de los bancos no funcionaban correctamente. Además, señalaron que algunas transacciones se duplicaron o no se acreditaron, y que este tipo de inconvenientes se repite con frecuencia.

La Superintendencia de Bancos (SB) confirmó que las entidades afectadas fueron Banco Pichincha, Banco Bolivariano y BanEcuador. Indicó que las afectaciones en la mayoría de casos resultaron temporales, aunque Banco Pichincha también presentó intermitencias en el pago de tarjetas propias. Esta situación generó preocupación entre los usuarios que dependen de la banca digital para sus operaciones cotidianas.

Banco Pichincha se pronunció, mientras que Bolivariano y BanEcuador no

Banco Pichincha atribuyó las fallas a una actualización en sus canales digitales y aseguró que sus servicios ya operan con normalidad. En contraste, Banco Bolivariano y BanEcuador no ofrecieron respuesta oficial sobre los inconvenientes reportados. La SB señaló que las causas habituales de estas interrupciones incluyen tareas de mantenimiento, actualización de sistemas, alta demanda de transacciones o eventos técnicos imprevistos.

Los tiempos de afectación variaron según cada institución. Banco Pichincha experimentó intermitencias entre las 10:00 y las 23:23 del 30 de junio, con nuevos reportes el 1 de julio. Banco Bolivariano tuvo fallas durante aproximadamente una hora y media el 30 de junio, mientras que BanEcuador presentó problemas desde las primeras horas del 1 de julio, los cuales aún están siendo investigados.

Seguimiento a las entidades financieras de Ecuador y posibles sanciones

La SB además informó que se realiza un seguimiento técnico para evaluar las intermitencias y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios bancarios digitales.

En cuanto a sanciones, aclaró que la Junta de Política y Regulación Financiera no ha emitido disposiciones específicas sobre sistemas de reparación para los clientes afectados. Sin embargo, señaló que es posible sancionar a una entidad financiera en caso de incumplimientos, siempre que se inicie un proceso administrativo y se analice cada caso individualmente.