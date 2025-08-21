COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Sicariato

Sujetos armados matan a un hombre mientras trabajaba en restaurante de Santa Rosa

Un ataque armado dentro de un restaurante en Santa Rosa dejó una persona muerta y sembró el pánico entre los clientes del establecimiento.
Lo asesinaron mientras freía empanadas: crimen sacude a Santa Rosa
Redacción

Redacción ED.

Un hombre fue asesinado a tiros la noche del miércoles 20 de agosto en un restaurante ubicado en la vía Jumón, en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, Ecuador. El crimen ocurrió alrededor de las 19h00, cuando varios individuos armados irrumpieron en el local y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, quien en ese momento freía empanadas. La víctima falleció en el lugar, mientras las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

Ataque en plena jornada laboral

Testigos del incidente relataron que al menos tres sujetos descendieron de un vehículo y abrieron fuego contra el hombre, que se encontraba en la cocina del restaurante. La víctima no tuvo oportunidad de reaccionar, según los informes preliminares.

La escena se tornó caótica, con comensales huyendo del lugar y gritos de desesperación. El personal del local intentó auxiliar al hombre, mientras se alertaba al sistema de emergencias. Minutos después, llegaron paramédicos, quienes solo pudieron confirmar el fallecimiento, ya que la víctima no presentaba signos vitales al momento de su arribo.

Investigación en curso y escena acordonada

El sitio fue acordonado por personal de Criminalística y miembros de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (DINASED), quienes recogieron evidencias balísticas e interrogaron a testigos. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la identidad de la víctima ni el móvil del crimen.

La zona de la vía Jumón permanece bajo vigilancia, mientras unidades policiales ejecutan patrullajes preventivos ante el temor de nuevos hechos violentos.

Escalada de violencia preocupa a la comunidad de Santa Rosa

Este crimen violento se suma a una serie de homicidios registrados en los últimos meses en el cantón Santa Rosa, una localidad que hasta hace pocos años mantenía una relativa tranquilidad. Habitantes del sector han expresado su preocupación por el aumento de hechos delictivos, especialmente los vinculados a sicariato y ajustes de cuentas.

Las autoridades locales han pedido refuerzo policial y presencia permanente de unidades tácticas para contener la ola de violencia que afecta a la provincia de El Oro, una de las más golpeadas por el crimen organizado en el sur del país.

Mientras tanto, la familia del fallecido permanece en estado de conmoción y duelo, luego de presenciar los momentos posteriores al atentado. Algunos de sus allegados se hicieron presentes en el sitio del crimen, protagonizando escenas de profundo dolor.

Llamado a la ciudadanía de Santa Rosa

La Policía Nacional hace un llamado a la comunidad a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a identificar a los responsables. Los datos pueden ser entregados de forma anónima a través del número 1800-DELITO (335486) o mediante canales seguros con la DINASED.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Centro Forense de Machala, donde se le practicará la autopsia correspondiente. Se espera que en las próximas horas se divulguen mayores detalles sobre su identidad y posibles antecedentes del caso. (12)

