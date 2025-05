Socios de la Esquina de Pérez participarán en desfile ecuatoriano en Nueva York

Una delegación del club Esquina de Pérez, viajará a Nueva York (Estados Unidos) para participar en el tradicional desfile de ecuatorianos. El viaje lo realizan por una invitación que recibió el club, de parte de los emigrantes ecuatorianos que cada año organizan el desfile.

“Hemos recibido la invitación con mucha alegría y hemos decidido viajar a Nueva York, llevando nuestra bandera de Manabí y nuestra canción”, señaló Colombo Arteaga, presidente de este popular club de Portoviejo.

Recordó que el club se formó en 1968 en la esquina de las calles Sucre y Ricaurte. Allí funcionaba la farmacia «La Salud» de la familia Pérez Montesdeoca y muchas personas se reunían en ese punto. A la avenida Manabí, se trasladaron en 1986.

La música se escuchará en Nueva York

La canción “Viva Manabí, con su capital, la Esquina Pérez es tradicional”, se escuchará en las calles de Nueva York. Arteaga mencionó que una delegación de 20 personas, miembros del club, son las que aspiran viajar y ubicarán sólo esa música en todo el recorrido, flameando la bandera de Manabí.

Arteaga recalcó que a su grupo se sumarán socios del club que viven en Nueva York. Además, otros portovejenses que radican en Estados Unidos han pedido integrarse a este grupo. “Prácticamente será un desfile de Portoviejo en Nueva York”, señaló Arteaga, quien se siente entusiasmado porque será la primera vez que participen en este tradicional desfile.

Emigrantes se sumarán al grupo de Portoviejo

Los miembros del club viajarán el 8 de agosto para participar en el desfile que será el 10 de agosto. De acuerdo a la invitación, las festividades en conmemoración del 10 de agosto de 1809, iniciarán el 2 de agosto y culmina con el «Desfile y Festival Ecuatoriano de Nueva York».

«Este evento es la mayor demostración de nuestra cultura y presencia fuera de las fronteras de nuestra patria, uniendo a nuestra comunidad en un vibrante despliegue de orgullo, historia y tradición», señala la invitación firmada por Oswaldo Guzmán Calderón, presidente The Ecuadorian Civic Committee of New York.

Agrega que cada año, miles de ecuatorianos se congregan para rendir homenaje «a nuestra herencia a través de agrupaciones comunitarias«. Espectáculos folklóricos de música y danza, y una conmovedora demostración patriótica que resuena en el corazón de todos los presentes.

La invitación también la impulsa el manabita Tony Cabrera, uno de los activistas más destacados del «manabitismo» en Estados Unidos.

Cuatro eventos en Nueva York

Esta es la programación de los eventos más destacados dentro del «Mes de la Herencia Ecuatoriana», que se realizarán en Nueva York.