Siete detenidos en operativos policiales contra extorsión y asalto en Jaramijó y Montecristi

La Policía Nacional del Ecuador detuvo a tres hombres en Jaramijó y a cuatro en Montecristi, este miércoles 20 de agosto, tras operativos contra presuntos extorsionadores y asaltantes. Los aprehendidos fueron trasladados a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de Manta para ser puestos a órdenes de la autoridad competente.

Tres detenidos en intento de secuestro en Jaramijó

El primer hecho se registró en el barrio Nuevo Reasentamiento, en Jaramijó, cuando una alerta del ECU-911 reportó un posible robo en proceso. Al llegar al sitio, los uniformados observaron a tres personas en actitud sospechosa dentro de un vehículo blanco marca Kia. Al percatarse de la presencia policial, intentaron huir, pero loa neutralizaron de inmediato.

De acuerdo con los reportes oficiales, dos sospechosos se encontraban dentro de un domicilio intimidando a un ciudadano para exigirle dinero a cambio de no atentar contra su vida. Un tercer individuo, que se identificó como taxista informal de la aplicación InDriver, permanecía en el exterior del inmueble como presunto cómplice. Los detenidos fueron identificados como Máximo Alfredo Ch. L. (antecedente por robo en 2019), Jostin Jesús L. M. (antecedentes por tráfico de drogas entre 2021 y 2024) y Kevin C. Q.. Como evidencia, la Policía retuvo el vehículo en el que se movilizaban.

Rumores sobre fiestas patronales desmentidos

Tras este operativo, surgió entre la ciudadanía un rumor sobre posibles intentos de extorsionar a organizadores de las festividades de San Pedro y San Pablo, tradicionales en Jaramijó. La Policía Nacional negó categóricamente esa versión y aseguró que no existen denuncias que vinculen a los detenidos con planes de sabotear dichas celebraciones.

“Queremos dar tranquilidad a la comunidad: no hay evidencia de que se pretenda afectar las fiestas patronales. Invitamos a los ciudadanos a denunciar cualquier amenaza de extorsión”, indicaron fuentes oficiales.

Cuatro detenidos en robo frustrado en Montecristi

Minutos después, en el cantón Montecristi, otro operativo permitió la detención de cuatro individuos que pretendían robar un camión cargado con productos de una cadena comercial. Durante el registro, los agentes encontraron dos armas de fuego: un revólver marca Taurus con seis cartuchos y una pistola Pietro Beretta con dos alimentadoras y 32 municiones calibre 9 mm.

También se decomisaron cuatro teléfonos móviles y un vehículo que supuestamente iba a ser utilizado para cometer actos delictivos. Según información preliminar, los detenidos habrían estado vinculados con un plan para atentar contra personas en el sector conocido como “El Callejón”, donde semanas atrás asesinaron a alias “Willy”. Los cuatro aprehendidos los pusieron a órdenes de la Fiscalía de Flagrancia para las respectivas audiencias de formulación de cargos.