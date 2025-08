Sharon Stone habla sobre su escena icónica en ‘Bajos instintos’: «No me dio respeto»

La actriz Sharon Stone, de 67 años, habló en una entrevista con Business Insider sobre la escena de cruce de piernas en ‘Bajos instintos’, filmada en 1992 y dirigida por Paul Verhoeven, explicando su decisión de no eliminarla y el impacto en su carrera.

Sharon Stone decidió conservar la escena

La escena en cuestión, parte de ‘Bajos instintos’, muestra a Sharon Stone como Catherine Tramell cruzando las piernas durante un interrogatorio policial, revelando que no llevaba ropa interior.

Estrenada el 20 de marzo de 1992, la película generó controversia y marcó un hito en la carrera de la actriz.

Stone reveló en la entrevista que tuvo la “posibilidad legal” de suprimir la secuencia del montaje final. Sin embargo, tras un período de reflexión, optó por conservar la toma. “Muy convencida, creo que ninguno de nosotros sabía lo que obtendríamos con esa toma, y cuando Paul [Verhoeven] la consiguió, no quería perderla, y tenía miedo de mostrármela. Lo entiendo”, afirmó.

Añadió que, como directora en retrospectiva, consideró que mejoraba la película. “Una vez que logré calmarme, no le pedí que la sacara de la película cuando tenía el derecho legal de hacerlo. Tuve la oportunidad de hacerlo de otra manera, y no lo hice, porque, después de tomar distancia, entendí, como directora, no como la chica en la película, que eso mejoraba la película”, sostuvo.

Le dio reconocimiento, pero no respeto

La actriz señaló que la escena la convirtió en un “ícono”, pero no le dio el respeto profesional esperado. “Me convirtió en un ícono, pero no me trajo respeto. ¿Lo haría de nuevo? No podemos tomar esas decisiones en la vida”, dijo en la entrevista.

Stone afirmó mantener una “excelente relación” con Verhoeven y que estaría dispuesta a trabajar con él nuevamente. “Lo que hice respecto a lo sucedido es exactamente como quería hacerlo. Verhoeven y yo tenemos una excelente relación. Trabajaría con él de nuevo sin dudarlo. Ambos entendemos lo que pasó. Aunque tengamos formas públicas diferentes de hablar del tema, entendemos muy bien lo que ocurrió con la escena del cruce de piernas”, precisó.

Sharon Stone habló de la escena en un libro

En su libro ‘The Beauty of Living Twice’, Sharon Stone relató que vio la escena por primera vez rodeada de representantes legales y agentes.

Afirmó que le aseguraron que el encuadre no mostraría más de lo necesario y que quitarse la ropa interior respondía a cuestiones técnicas de iluminación. “Así fue como vi el plano de mi vagina por primera vez”, escribió, refiriéndose al momento posterior al rodaje.

En 2017, Verhoeven negó en una entrevista con ICON que Stone desconociera el resultado final de la escena. Sin embargo, luego Stone replicó: “Como soy la que tiene la vagina, mi opinión es la única que cuenta, los otros puntos de vista no valen nada”.

'Bajos instintos' recaudó más de $352 millones mundialmente y sigue siendo un referente cultural en el cine de los años 90. La discusión sobre la escena persiste.