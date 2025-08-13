COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Novedades

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

“Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” confirma a Shakira como la reina indiscutible de la música latina con récords de venta y asistencia.
Shakira lidera la gira latina más exitosa del año
Sony Music Latin informó que la cantante colombiana ha vendido 2,5 millones de entradas y ha recaudado 215 millones de dólares. Foto: X @ShakiraMedia.
Shakira lidera la gira latina más exitosa del año
Sony Music Latin informó que la cantante colombiana ha vendido 2,5 millones de entradas y ha recaudado 215 millones de dólares. Foto: X @ShakiraMedia.

La gira latina más exitosa del año pertenece a Shakira con su “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Desde febrero, esta gira se convirtió en un fenómeno sin precedentes dentro de la música latina. Sony Music Latin informó que la cantante colombiana ha vendido 2,5 millones de entradas y ha recaudado 215 millones de dólares.

Este éxito posiciona a la gira de Shakira como la segunda mejor en el informe de mitad de año de Billboard Boxscore. Solo la banda británica Coldplay supera su récord. Shakira agotó 22 conciertos entre Estados Unidos y Canadá, con presentaciones consecutivas en ciudades claves como Miami y Los Ángeles.

Shakira: exito rotundo en Norteamérica

La fase norteamericana del tour inició el 13 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte. En este concierto, Shakira contó con la participación especial de Alejandro Sanz. Luego recorrió ciudades principales como Miami, Los Ángeles, Nueva Jersey y Houston, entre otras.

Este recorrido por Estados Unidos y Canadá revolucionó el mercado musical latino, consolidando a Shakira como una figura imparable. El SoFi Stadium en Los Ángeles representó uno de los grandes hitos de esta etapa.

Expansión hacia Latinoamérica y nuevos retos

Tras culminar la etapa norteamericana, Shakira inició la segunda parte de la gira en México con 17 shows programados. Las ciudades incluyen Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Esta expansión reafirma la ambición y vigencia del tour más importante de la música latina.

En septiembre, la cantante se presentará en República Dominicana, escenario que no pudo visitar antes por problemas logísticos. La gira terminará entre octubre y diciembre en varios países latinoamericanos, destacando Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.

