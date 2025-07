Shakira cantará en Quito, Ecuador, el 8 de noviembre del 2025: Feel The Tickets venderá las entradas

La superestrella internacional Shakira anunció con emoción su próximo concierto en Ecuador como parte de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. La artista, que inició su recorrido en febrero de 2025 por Sudamérica, incluirá al país en su lista de presentaciones.

Feel The Tickets Ecuador confirmó que el concierto se llevará a cabo el 8 de noviembre del 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Todavía la empresa no ha confirmado la fecha de la venta de entradas, las mismas que se distribuirán a través de la plataforma Feel The Tickets Ecuador (www.feelthetickets.com).

Por su parte, empresa Feel The Club, reconocida por desarrollar grandes eventos, confirmó la organización del show a través de su cuenta de Instagram. «La artista latina más importante del planeta SHAKIRA @shakira llega a Ecuador con su tour más esperado «𝐋𝐀𝐒 𝐌𝐔𝐉𝐄𝐑𝐄𝐒 𝐘𝐀 𝐍𝐎 𝐋𝐋𝐎𝐑𝐀𝐍 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐓𝐎𝐔𝐑». 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐀 𝐋𝐀 𝐕𝐄N𝐓𝐀 𝐏RÓ𝐗𝐈𝐌𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄, ACTIVEN SUS NOTIFICACIONES», comunicó FeelTheClub a través de su cuenta de Instagram.

Shakira está feliz por volver a casa

Shakira compartió este jueves 03 de julio un mensaje lleno de alegría en sus redes sociales. “Estoy aquí, Latinoamérica! Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa! Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos!”, escribió junto a un video.

La cantante también incluyó emoticones de banderas, entre ellas la de Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, Argentina y Paraguay, generando expectativa entre sus seguidores.

El éxito de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Desde su lanzamiento, la gira de Shakira ha sido un rotundo éxito en países como México, Brasil, Argentina y Perú. La cantante, de 48 años, ha llenado estadios y emocionado a su público con sus éxitos nuevos y clásicos.

En mayo de 2024, la colombiana adelantó en un live de Instagram que visitaría Ecuador. “Voy a Ecuador. Todavía no les puedo decir cuándo, pero pronto les diré la fecha”, aseguró en ese momento. Sin embargo, su itinerario inicial no incluyó al país.

Un evento que marcará el 2025

El concierto de Shakira en Ecuador será uno de los eventos musicales más esperados del año. Con una carrera llena de éxitos y una conexión única con su público, la artista asegura una experiencia llena de emoción y energía.

Los detalles finales se anunciarán pronto, pero una cosa es segura: Ecuador está listo para recibir a la ‘Loba’ con los brazos abiertos.