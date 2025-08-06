Sentencian a más de nueve años de cárcel por robo con violencia en Ambato

El Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua condenó a Juan Javier A. M., a nueveaños y cuatro meses de prisión por robo con violencia a un adolescente de 17 años . Ocurrió el 1 de septiembre de 2024, en los alrededores del Colegio Luis A. Martínez, Ambato, tras amenazarlo con un cuchillo.

El 1 de septiembre de 2024, a las 10:30, un adolescente de 17 años caminaba cerca del Colegio Luis A. Martínez, en el sector del redondel de la avenida Bolivariana, Ambato, cuando notó una motocicleta roja con blanco estacionada de manera sospechosa. Por precaución, guardó su celular y apresuró el paso para evitar un robo. Sin embargo, uno de los ocupantes, identificado como Juan Javier A. M., descendió del vehículo y lo siguió.

Metros más adelante, el agresor lo interceptó, lo inmovilizó y, amenazándolo con un cuchillo de mango café, le exigió entregar su teléfono móvil. Tras el robo, el asaltante huyó junto a su cómplice, Erick Israel M. C., en la motocicleta.

Estado de la víctima

La víctima, en estado de shock por el robo, pidió ayuda a transeúntes, quienes alertaron al 911. La Policía Nacional desplegó un operativo inmediato en el sector, localizando minutos después una motocicleta con características similares circulando por la avenida Atahualpa. Al intentar detenerla, los ocupantes ignoraron la orden policial, desencadenando una persecución que culminó en las calles Palta y Shyris, donde los sospechosos perdieron el control del vehículo y fueron aprehendidos.

Durante el registro, los agentes encontraron en poder de los sospechosos un cuchillo con hoja metálica, una mochila, el celular Samsung A54 robado y prendas de vestir que coincidían con la descripción de la víctima. A pesar de que los implicados intentaron cambiarse de ropa para despistar a las autoridades, el adolescente los reconoció plenamente durante el procedimiento.

Los detenidos, Juan Javier A. M. y Erick Israel M. C., fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. En la audiencia de juicio, celebrada en el Complejo Judicial de Ambato, el fiscal presentó pruebas del robo. El testimonio de la víctima, respaldado por su curadora procesal, los relatos de los agentes policiales que participaron en la persecución.

Sentencia por robo

Erick Israel M. C. fue sentenciado previamente mediante un procedimiento abreviado, mientras que Juan Javier A. M. enfrentó el juicio ordinario, resultando en una condena de nueve años y cuatro meses de privación de libertad por el delito de robo con violencia, tipificado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, con una población de aproximadamente 387,000 habitantes según el censo de 2022, ha experimentado un aumento en los delitos de robo, como robos y hurtos, en los últimos años. (27)