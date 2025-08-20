Seis cabezas humanas halladas en carretera Puebla-Tlaxcala y otro cráneo en Colima, según autoridades mexicanas.

Seis cabezas humanas fueron halladas este martes en una carretera que une Puebla y Tlaxcala, un hecho inédito en la zona, según la Fiscalía de Tlaxcala, México. Automovilistas alertaron inicialmente, confirmándose luego los restos de seis hombres. Simultáneamente, en Colima, se reportó otro cráneo y despojos humanos, según medios locales. La fiscalía tlaxcalteca investiga, mientras un panfleto sugiere un ajuste de cuentas entre bandas de robo de gas.

Puebla y Tlaxcala, registran presencia de grupos delictivos, no registraban escenas tan crudas. Recientemente, cadáveres aparecieron en su límite, indicando una escalada de violencia. Este tipo de hallazgos es común en el norte y costa del Pacífico, dominados por narcotráfico. En Sinaloa, 20 cuerpos, cinco decapitados, fueron encontrados en junio; en Guerrero, seis cabezas en 2022.

El hallazgo de seis cabezas humanas ha causado indignación

Los descubrimientos en Tlaxcala y Colima siguieron a un reporte de restos en Tlaquepaque, Jalisco, por Madres Buscadoras. Nueve personas podrían estar involucradas, atadas con cuerdas y cinta. La fiscalía jaliciense presume inhumaciones legales, despite el contexto de desapariciones. Jalisco lidera con casi 16.000 desaparecidos, dentro de 130.000 casos nacionales desde 2006.

México acumula 480.000 homicidios desde la declaración de guerra a cárteles. Por lo general, quienes ejecutan estas acciones criminales, dejan los cuerpos en fosas comunes para dificultar el hallazgo de los cuerpos. La violencia en Tlaxcala y Colima persiste , pese a la intervención de entidades de seguridad.

Estos hallazgos subrayan la persistencia de la violencia en México, extendiéndose a nuevas áreas. La investigación en Tlaxcala busca responsables, mientras Colima enfrenta desafíos similares. La conexión con bandas de robo de gas complica el panorama.