COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Sicariato

Segundo asesinato del día en Manta. Un hombre fue victimado en el barrio 15 de Septiembre

El contexto de violencia en el Distrito Manta refleja un desafío persistente. En 2024, la misma zona registró 331 muertes violentas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Dos asesinatos conmocionaron la ciudad de Manta, provincia de Manabí, en menos de dos horas este jueves 14 de agosto de 2025.
El cuerpo de Carlos García Nieto quedó al interior de un vehículo de color rojo.
Dos asesinatos conmocionaron la ciudad de Manta, provincia de Manabí, en menos de dos horas este jueves 14 de agosto de 2025.
El cuerpo de Carlos García Nieto quedó al interior de un vehículo de color rojo.

Redacción

Redacción ED.

Dos asesinatos conmocionaron la ciudad de Manta, provincia de Manabí, en menos de dos horas este jueves 14 de agosto de 2025. Carlos Peña Nieto se convirtió en la segunda víctima mortal de ataques armados registrados en la mañana, cuando sicarios lo interceptaron y dispararon múltiples veces. Ocurrió mientras Peña conducía un vehículo rojo en el barrio 15 de Septiembre, cerca de la vía Interbarrial, a las 07h30.

El hecho ocurrió a pocos metros de una de las arterias más transitadas de la ciudad. Peña quedó tendido sobre los asientos delanteros de su automóvil, que presentaba orificios de bala en la carrocería y las ventanas. Familiares de la víctima llegaron al lugar, protagonizando escenas de dolor e increparon a agentes de la Policía. Personal de Criminalística acudió al sitio, donde recolectó varios casquillos como parte de las investigaciones.

Muertes van en aumento en el Distrito Manta

Horas antes, a las 06h20, David Isaac Yánez, un agente de tránsito de 27 años, fue asesinado en la ciudadela Costa Azul. Yánez se desplazaba en un vehículo cuando una camioneta doble cabina lo interceptó. Desde el automotor, varios hombres le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte. Ambos crímenes elevaron a 302 el número de muertes violentas en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó en lo que va de 2025.

El contexto de violencia en Manta refleja un desafío persistente. En 2024, la misma zona registró 331 muertes violentas, lo que indica un leve aumento en los índices de criminalidad este año. La situación sigue siendo alarmante. Las autoridades locales han intensificado operativos para contrarrestar la delincuencia. No obstante, los ataques armados continúan afectando la seguridad ciudadana.

Estrategias para frenar la ola de violencia

La Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los móviles de estos crímenes, pero las investigaciones preliminares sugieren que podrían estar relacionados con ajustes de cuentas. Los cuerpos de ambas víctimas los trasladaron al centro forense para las respectivas autopsias, mientras los agentes de Criminalística analizan las evidencias recolectadas en las escenas.

Estos hechos han generado preocupación entre los habitantes de Manta, quienes demandan mayor presencia policial y estrategias efectivas para frenar la ola de violencia. Las autoridades locales y nacionales trabajan en la identificación de los responsables, pero hasta el momento no se reportan detenciones relacionadas con los casos. (17)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Un fármaco experimental logra reducir tumores metastásicos en seis pacientes y que desaparezcan en dos de ellos

Policía Nacional libera a servidor público secuestrado en Quevedo tras operativo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Un fármaco experimental logra reducir tumores metastásicos en seis pacientes y que desaparezcan en dos de ellos

Policía Nacional libera a servidor público secuestrado en Quevedo tras operativo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Un fármaco experimental logra reducir tumores metastásicos en seis pacientes y que desaparezcan en dos de ellos

Policía Nacional libera a servidor público secuestrado en Quevedo tras operativo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO