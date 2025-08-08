COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Ecuador
Sociedad

Sector lácteo ecuatoriano ingresa al mercado salvadoreño con leche entera y semidescremada

Ecuador concretó su primera exportación de leche entera y semidescremada a El Salvador, enviando 19 000 litros y marcando un hito para el sector lácteo nacional.
La leche ecuatoriana conquista un nuevo mercado en Centroamérica
La leche ecuatoriana conquista un nuevo mercado en Centroamérica

El Instituto de Promoción de Ecuador (Proecuador) informó que el país realizó la primera exportación de leche entera y semidescremada hacia El Salvador, resultado de un trabajo conjunto con la Cámara de la Industria Láctea del Ecuador para abrir y consolidar nuevos mercados internacionales.

Un paso clave para la comercialización de la leche ecuatoriana

La operación fue ejecutada mediante un consorcio que agrupa a varias cadenas del sector alimentario, estrategia diseñada para facilitar el acceso de productos ecuatorianos a mercados internacionales. Según Proecuador, este modelo no solo optimiza los procesos de exportación, sino que también promueve la cooperación entre productores y distribuidores.

El envío a El Salvador representa un avance significativo para la diversificación de destinos de la producción láctea nacional. Hasta ahora, las exportaciones del sector se concentraban en países vecinos y mercados con acuerdos comerciales vigentes.

Proecuador resaltó que la apertura del mercado salvadoreño es resultado de gestiones coordinadas entre su oficina en El Salvador y los representantes del gremio lácteo en Ecuador, quienes trabajaron en la identificación de oportunidades y la adaptación de la oferta a las demandas específicas del consumidor centroamericano.

Estrategia para fortalecer la presencia regional

El ingreso al mercado salvadoreño forma parte de una estrategia más amplia de expansión comercial en Centroamérica. Proecuador ha identificado a la región como un bloque con alto potencial de consumo para alimentos procesados y bebidas de origen ecuatoriano.

La Cámara de la Industria Láctea del Ecuador subrayó que esta primera venta servirá como referencia para futuras operaciones y ayudará a posicionar la leche ecuatoriana como un producto de calidad competitiva en la región.

Asimismo, las autoridades recordaron que el país cuenta con certificaciones sanitarias y de inocuidad que respaldan sus exportaciones, un factor clave para ganar confianza en nuevos mercados.

Producción nacional de leche y proyección exportadora

En Ecuador, la producción láctea diaria supera los 5 millones de litros, de los cuales la mayoría se destina al consumo interno. Sin embargo, en los últimos años el Gobierno y el sector privado han impulsado políticas para incrementar las exportaciones y dar valor agregado a la producción rural.

El uso de tecnología UHT (Ultra High Temperature) permite conservar la leche por períodos prolongados sin refrigeración, lo que facilita su transporte a largas distancias y su almacenamiento en mercados internacionales. Este factor ha sido determinante para que la leche ecuatoriana compita en condiciones favorables frente a productores de otros países.

Según Proecuador, se espera que las exportaciones de leche UHT hacia El Salvador se mantengan durante el 2025, con volúmenes que podrían aumentar conforme se consolide la relación comercial y la aceptación del producto entre los consumidores.

