COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Novedades

¡Se viene la boda del año! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian su compromiso matrimonial tras casi una década juntos

Los desafíos han formado parte de la vida de Cristiano y Georgina. En 2022, enfrentaron la pérdida de uno de los mellizos que esperaban, un hecho que reafirmó su unión.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian su compromiso matrimonial tras casi una década juntos
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez iniciaron su relación en 2016. Foto: IG Georgina Rodríguez.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian su compromiso matrimonial tras casi una década juntos
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez iniciaron su relación en 2016. Foto: IG Georgina Rodríguez.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han confirmado que darán un paso clave en su relación. La pareja, que ha construido una sólida unión durante casi diez años, anunció a sus seguidores su compromiso matrimonial.

El futbolista portugués y la modelo comparten una familia con cinco hijos y mantienen una relación muy estable. La noticia se difundió sin revelar fecha ni lugar del enlace, pero ya causa revuelo en redes sociales y plataformas digitales.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: anillo de compromiso y mensaje emotivo

El anuncio de compromiso llegó a través de una imagen publicada este 11 de agosto del 2025 por Georgina Rodríguez en su cuenta de Instagram. En la foto, aparece tomada de la mano de Cristiano Ronaldo, mostrando un impresionante anillo de compromiso con un diamante central de talla ovalada. La joya destaca por su brillo y diseño elegante.

Georgina acompañó la publicación con un mensaje breve y contundente: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Este post alcanzó millones de interacciones en poco tiempo.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

Una historia de amor que comenzó en Madrid y creció alrededor del mundo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez iniciaron su relación en 2016 tras un encuentro casual en una tienda de lujo en Madrid, España. La conexión fue inmediata, y después de coincidir en varios eventos, formalizaron su romance con el paso del tiempo. Su relación ha enfrentado diversos cambios, pero siempre con un fuerte vínculo.

Ambos compartieron la alegría del nacimiento de su primera hija biológica en 2017, Alana Martina, que fortaleció su núcleo familiar. La pareja también ha sabido adaptarse a varios cambios de ciudad debido a la carrera futbolística de Cristiano, consolidando así su historia conjunta.

Superación y familia: momentos clave que marcan su vida en común

Los desafíos han formado parte de la vida de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. En 2022, enfrentaron la pérdida de uno de los mellizos que esperaban, un hecho que reafirmó su unión. La llegada de Bella Esmeralda, la bebé sana, trajo esperanza y alegría a la familia. Este episodio reforzó el compromiso entre ambos.

El compromiso Cristiano de la pareja no solo simboliza su unión, sino también la fuerza con la que han construido su vida familiar y personal frente a los ojos del mundo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO