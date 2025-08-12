COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Estados Unidos

Se restringirá y se cerrará el espacio aéreo durante reunión de Donald Trump y Vladimir Putin

Anchorage, conocida por su importancia estratégica y su proximidad a Rusia, se prepara para un evento de alto perfil.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Las autoridades de Estados Unidos cerrarán el espacio aéreo de Anchorage, Alaska, el próximo viernes 15 de agosto.
El aeropuerto de Anchorage es el más grande e importante de Alaska, en Estados Unidos.
Las autoridades de Estados Unidos cerrarán el espacio aéreo de Anchorage, Alaska, el próximo viernes 15 de agosto.
El aeropuerto de Anchorage es el más grande e importante de Alaska, en Estados Unidos.

José Moreira

Redacción ED.

Las autoridades de Estados Unidos cerrarán el espacio aéreo de Anchorage, Alaska, el próximo viernes 15 de agosto. Esta medida se adoptará por la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin. La información la confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA). El cierre aéreo abarcará un radio de 48 kilómetros y una altitud de 5.500 metros, según la FAA.

La cumbre, la primera entre ambos líderes desde 2019, marca el primer viaje de Putin a Estados Unidos en casi una década. La última vez que estuvo en suelo americano fue en septiembre de 2015 para la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, indicó que el tema principal de las negociaciones será la resolución del conflicto ucraniano.

Espacio aéreo cerrado sin duración exacta

Se trata de un asunto que ha captado la atención de la comunidad internacional desde el anuncio de la visita la semana pasada.  El cierre del espacio aéreo en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska, responde a estrictas medidas de seguridad. Esto para garantizar la protección de los mandatarios durante el encuentro. La FAA no ha especificado la duración exacta de la restricción, pero se espera que sea temporal.

Aunque no se ha confirmado el lugar exacto de la reunión, fuentes especulan sobre posibles locaciones. Algunos medios señalan que el Alyeska Resort en Girdwood, a unos 60 kilómetros de Anchorage, podría ser el sitio elegido. Otros reportes sugieren que una base militar en Anchorage sería la opción preferida por motivos de seguridad. Las autoridades no han emitido declaraciones oficiales para aclarar estas especulaciones.

Eje central de la reunión, el conflicto con Ucrania

La reunión entre Trump y Putin, que coincide con el inicio del segundo mandato de Trump en enero de 2025, ha generado expectativas globales debido a su relevancia geopolítica. El conflicto ucraniano, que lleva años afectando las relaciones entre Rusia y Occidente, será el eje central de las discusiones, según Ushakov.

Anchorage, conocida por su importancia estratégica y su proximidad a Rusia, se prepara para un evento de alto perfil que pondrá a Alaska en el foco internacional. Las autoridades locales han reforzado las medidas de seguridad, mientras la comunidad espera más detalles sobre el impacto logístico del encuentro.   

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO