Se hicieron pasar por militares y los ejecutaron: doble crimen conmociona a Ricaurte

Dos hombres identificados como Cirilo Moyano Santana, de 52 años, y Daniel Peralta Tigrero, de 51, fueron brutalmente asesinados la madrugada del lunes 25 de agosto en la parroquia Ricaurte, cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos, por sujetos armados que se hicieron pasar por militares. La Policía Nacional ha iniciado una investigación para determinar a los responsables del crimen.

Ataque dentro de la vivienda

El hecho ocurrió dentro del domicilio de las víctimas, ubicado en una zona residencial de la parroquia Ricaurte. Según los primeros informes policiales, un grupo de sujetos armados ingresó al inmueble fingiendo ser miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Una vez dentro, maniataron y torturaron a las dos personas.

De acuerdo con testigos, no se escucharon disparos de inmediato, lo que sugiere que los atacantes permanecieron varios minutos dentro de la vivienda antes de ejecutar a las víctimas. Posteriormente, ambos cuerpos fueron encontrados con heridas de bala y signos de violencia, en las inmediaciones del inmueble.

El grupo armado huyó del lugar sin ser identificado, y hasta el momento no se ha reportado la detención de sospechosos. La Policía Nacional desplegó operativos en la zona para tratar de localizar a los responsables.

Consternación en la comunidad de Ricaurte

Tras el hallazgo, los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Babahoyo, donde se realizaron los trámites legales correspondientes para la identificación y posterior entrega a los familiares. Estos ya han iniciado los procedimientos para su sepultura.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por el nivel de violencia que afecta a la parroquia. Indicaron que, si bien no es común este tipo de crímenes en la zona, el aumento de hechos violentos en cantones de Los Ríos genera temor entre los habitantes.

La Policía Nacional y la Fiscalía se encuentran recopilando testimonios de testigos, así como registros de cámaras de seguridad cercanas, con el objetivo de establecer el recorrido de los agresores y sus posibles motivaciones.

Crimen organizado y falsos uniformes, prácticas en aumento

El uso de uniformes militares por parte de grupos delictivos ha sido documentado en otras provincias del país como una práctica para facilitar el ingreso a viviendas o controlar sectores específicos. En este caso, los agresores se valieron de esta estrategia para perpetrar el ataque sin levantar sospechas inmediatas.

De acuerdo con datos oficiales, la provincia de Los Ríos ha registrado un aumento en delitos como el sicariato, extorsión y tráfico de armas, muchas veces vinculados a organizaciones criminales que operan en el litoral ecuatoriano. Ricaurte, aunque de menor densidad poblacional, no ha estado exenta del impacto de estas estructuras ilícitas.

Las autoridades no han confirmado si el ataque estaría relacionado con actividades delictivas o si las víctimas tenían antecedentes. El caso permanece en investigación.

Policía intensifica operativos en Urdaneta

Tras el doble crimen, la Policía Nacional anunció que se intensificará el patrullaje en el cantón Urdaneta y en sectores rurales de la provincia. Asimismo, se solicitó a la ciudadanía colaborar con cualquier información relevante para el caso a través de canales oficiales. Se esperan resultados preliminares de la autopsia y análisis forense para las próximas 48 horas. (12)