Scaloni define lista de 29 convocados con Messi para medir a Venezuela y Ecuador

Lionel Messi fue confirmado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) este jueves 28 de agosto de 2025 para liderar a la selección argentina en los partidos contra Venezuela en Buenos Aires y Ecuador en Guayaquil, correspondientes a las Fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La inclusión del capitán albiceleste busca cerrar la fase clasificatoria con el vigente campeón del mundo en su máxima expresión.

Lista definitiva de Scaloni

El entrenador Lionel Scaloni excluyó al defensor Facundo Medina (Olympique de Marsella) y al delantero Ángel Correa (Pumas de México) de la prelista inicial de 31 jugadores.

Messi, quien superó recientes molestias musculares tras brillar con un doblete en la victoria de Inter Miami por 3-1 ante Orlando City en la Leagues Cup, encabeza la nómina. El capitán expresó que el duelo ante Venezuela será su último partido de Eliminatorias en Argentina, destacando su carácter especial. “Va a ser un partido muy especial para mí, porque es el último de Eliminatoria”.

Entre las novedades, se mantienen los debutantes José Manuel López (Palmeiras) y Alan Varela (Porto), junto al regreso de Marcos Acuña (River Plate), Gonzalo Montiel (River Plate), y Leandro Paredes (Boca Juniors), los únicos representantes del fútbol argentino.

Contexto de las Eliminatorias

Argentina lidera las Eliminatorias Sudamericanas con 35 puntos, asegurando su clasificación al Mundial 2026 y el primer lugar de la tabla, seguida por Ecuador y Brasil con 25 puntos cada uno. Venezuela, con 18 puntos, ocupa el séptimo puesto, en zona de repechaje, y busca un resultado positivo en Buenos Aires para acercarse a la clasificación directa.

El partido contra Venezuela se disputará el 4 de septiembre a las 18h30 (hora de Ecuador) en el estadio Monumental, mientras que el choque ante Ecuador será el 9 de septiembre a las 18h00 en Guayaquil.

Ausencias y jóvenes talentos

La lista de Scaloni no incluye a Enzo Fernández, quien cumple una sanción de dos fechas tras ser expulsado en el empate 1-1 contra Colombia en la Fecha 16. Además, jugadores como Alejandro Garnacho no fueron considerados, pese a su actualidad en el Manchester United.

Por otro lado, jóvenes promesas como Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler, y Valentín Carboni repiten en la convocatoria, reflejando la intención de Scaloni de combinar experiencia con proyección de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, México, y Canadá.

Expectativa por Messi

La presencia de Messi genera gran expectativa, especialmente tras su declaración de que el duelo ante Venezuela marcará su despedida de las Eliminatorias en suelo argentino. Aunque no confirmó su participación contra Ecuador, su inclusión en la lista sugiere que podría jugar ambos partidos, dependiendo de su condición física tras una temporada intensa con Inter Miami.

Argentina, ya clasificada, aprovechará estas fechas para consolidar su juego y probar variantes, mientras Venezuela y Ecuador buscan definir su futuro en las Eliminatorias. El duelo en Guayaquil promete intensidad, ya que Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, ha sido un rival competitivo para la Albiceleste en el pasado.

Lista de convocados por Scaloni

Arqueros:

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Defensas

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Marcos Acuña (River Plate)

Julio Soler (AFC Bournemouth)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)

Alan Varela (Porto FC)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Claudio Echeverri (Bayer 04 Leverkusen)

Valentín Carboni (Genoa FC)

Delanteros

José López (Palmeiras)

Nicolás González (Juventus)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como 1907)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Franco Mastantuono (Real Madrid)