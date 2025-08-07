COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Santo Domingo
Salud

Santo Domingo: clínica de diálisis anuncia nuevo cierre parcial por falta de insumos

Socihemod suspenderá diálisis desde el 15 de agosto por falta de insumos. La deuda estatal supera los USD 8 millones. Más de 300 pacientes quedarían sin tratamiento.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Santo Domingo clínica de diálisis anuncia nuevo cierre parcial por falta de insumos
El viernes 1 de agosto los pacientes hicieron una protesta.
Santo Domingo clínica de diálisis anuncia nuevo cierre parcial por falta de insumos
El viernes 1 de agosto los pacientes hicieron una protesta.

dparedes

Redacción ED.

dparedes

Redacción ED.

Santo Domingo (1989). Licenciada en Comunicación Social mención en Periodismo, radio, prensa y t... Ver más

[email protected]

La clínica Socihemod, en Santo Domingo y El Carmen, comunicó este 6 de agosto a la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Salud Pública (MSP) que suspenderá el servicio de diálisis desde el 15 de agosto debido a la falta de insumos médicos, provocada por una deuda superior a USD 6 millones por parte del MSP.  El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) también mantiene cuentas pendientes.

Suspensión de diálisis en Santo Domingo: una deuda millonaria afecta continuidad del tratamiento renal

La clínica Socihemod advirtió que su situación financiera es insostenible. En el oficio remitido a las autoridades sanitarias, se detalla que la deuda del MSP supera los USD 6 millones y compromete la operatividad del centro.

Además de los servicios impagos, la falta de liquidez impide el pago de salarios, tributos, mantenimiento de equipos, servicios básicos y, especialmente, la compra de insumos críticos para diálisis. Esto pone en riesgo a más de 300 pacientes renales crónicos, que dependen de estas terapias para vivir.

Concejo Municipal de Santo Domingo autoriza vacaciones a cinco ediles en agosto

El problema afecta tanto a pacientes referidos por el MSP como por el IESS, cuya deuda adicional asciende a USD 2 millones.

Suspensión de diálisis en Santo Domingo, protestas y respuesta parcial del IESS

El 1 de agosto, decenas de pacientes y familiares realizaron un plantón frente a las instalaciones de Socihemod en Santo Domingo. Con carteles, exigieron el restablecimiento del tratamiento y denunciaron que muchos han tenido que reducir su frecuencia de diálisis.

Uno de los manifestantes, Elías Paute, afirmó que solo recibe dos sesiones semanales, cuando necesita tres. “Dios quiera que nos escuchen para que sigan haciendo pagos y podamos continuar con el tratamiento”, dijo.

En respuesta, el IESS anunció un desembolso de USD 1.2 millones, monto que permitirá mantener el servicio para sus afiliados por tres meses. Sin embargo, esto no cubre a todos los afectados, ni soluciona el problema estructural.

El tratamiento de diálisis, una necesidad vital

Las diálisis son un tratamiento médico imprescindible para personas con insuficiencia renal crónica. Sin ellas, los pacientes no pueden eliminar toxinas de su sangre, lo que puede causar la muerte en pocos días.

Socihemod es uno de los principales prestadores de este servicio en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. Su cierre, aunque parcial, pone en emergencia al sistema de atención para enfermedades crónicas en la región.

El MSP aún no ha emitido una respuesta oficial al anuncio de suspensión, ni ha confirmado un posible cronograma de pagos para evitar el cese definitivo del servicio.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué productos ecuatorianos sufren el golpe más fuerte de los aranceles de Trump?

Moisés Caicedo y Willian Pacho, las ausencias en el Balón de Oro 2025; reconocido periodista español critica que no esté Pacho

Exapromo Costa avanza a semifinales tras suspensión de LDU El Carmen por incumplimiento

Detienen en Quito a uno de los reos que fueron deportados a Colombia y que reingresó ilegalmente al país

“Viernes de Sombrero”: Manta luce con orgullo su paja toquilla y locales ofrecen promociones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué productos ecuatorianos sufren el golpe más fuerte de los aranceles de Trump?

Moisés Caicedo y Willian Pacho, las ausencias en el Balón de Oro 2025; reconocido periodista español critica que no esté Pacho

Exapromo Costa avanza a semifinales tras suspensión de LDU El Carmen por incumplimiento

Detienen en Quito a uno de los reos que fueron deportados a Colombia y que reingresó ilegalmente al país

“Viernes de Sombrero”: Manta luce con orgullo su paja toquilla y locales ofrecen promociones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué productos ecuatorianos sufren el golpe más fuerte de los aranceles de Trump?

Moisés Caicedo y Willian Pacho, las ausencias en el Balón de Oro 2025; reconocido periodista español critica que no esté Pacho

Exapromo Costa avanza a semifinales tras suspensión de LDU El Carmen por incumplimiento

Detienen en Quito a uno de los reos que fueron deportados a Colombia y que reingresó ilegalmente al país

“Viernes de Sombrero”: Manta luce con orgullo su paja toquilla y locales ofrecen promociones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO