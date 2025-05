Sánchez apunta al desgaste como causa de bajo desempeño de Liga de Quito

Tras el empate 1-1 que cedió Liga de Quito ante Libertad, en la fecha 13 de la LigaPro, Pablo Sánchez, entrenador ‘albo’, expresó su preocupación por el bajo rendimiento del equipo, citando el desgaste de competir en LigaPro y Copa Libertadores como principal causa.

Sánchez, conocido como ‘Vitamina’, reconoció que el equipo no mostró su mejor versión ante Libertad. “El resultado no es valioso. No hicimos un buen partido. Jugamos mal. Nos costó el juego directo”, afirmó. Sánchez destacó que Libertad complicó al equipo albo con su planteamiento, exponiendo falencias defensivas y falta de cohesión.

Otros factores del bajo rendimiento de Liga

El técnico Sánchez identificó factores específicos que afectan el desempeño de los albos. “Estamos sufriendo el desgaste de los dos torneos y la salida de Ezequiel Piovi nos hizo perder equilibrio en el equipo”, explicó. Además, señaló que la “desesperación y ansiedad” de los jugadores contribuyeron al mal partido, ya que el equipo no funcionó como un bloque sólido.

Liga de Quito, con 20 puntos, se ubica en el cuarto puesto de la tabla de posiciones de la LigaPro tras cinco victorias, cinco empates y dos derrotas en 13 jornadas.

Próximos desafíos

Liga de Quito enfrentará el sábado 24 de mayo de 2025 a Universidad Católica a las 16h30 en el estadio Olímpico Atahualpa, por la jornada 14 de la LigaPro. Este encuentro será clave para los albos, que buscan recuperar su nivel antes de un duelo decisivo en la Copa Libertadores. El miércoles 28 de mayo, Liga se medirá ante Central Córdoba en la última fecha de la fase de grupos del torneo continental, donde definirá su clasificación a los octavos de final.

Desempeño de Liga de Quito

Liga de Quito ha enfrentado una temporada intensa, compitiendo simultáneamente en la LigaPro y la Copa Libertadores. El equipo aún tiene un partido pendiente contra Barcelona SC, postergado por la participación de ambos clubes en el torneo continental. La salida del mediocampista Keki Piovi, un jugador clave en el esquema táctico, ha impactado el equilibrio del equipo, según Sánchez. El entrenador, con experiencia desde 2007, pidió el respaldo de los aficionados para los jugadores, aunque reconoció la presión sobre su rol: “Cuando las cosas no funcionan, apuntan al entrenador”.

Perspectivas y presión

Sánchez, consciente de las expectativas de los hinchas, expresó su compromiso con el club. “Llevo dirigiendo desde el 2007, sé de esto. Estoy curtido. Trataremos de dar lo mejor”, afirmó. El empate ante Libertad dejó a Liga de Quito en una posición que, aunque competitiva, no refleja el potencial esperado por los aficionados. El próximo encuentro ante Universidad Católica será una oportunidad para ajustar el planteamiento y recuperar la confianza antes del crucial choque en la Copa Libertadores.