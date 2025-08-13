COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Vida
Ciencia y Tecnología

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Gracias a Micro RGB Color Booster Pro y Samsung Vision AI, el televisor garantiza una experiencia inmersiva y vibrante.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior
La clave del éxito de este televisor Micro RGB radica en su motor Micro RGB AI, que utiliza inteligencia artificial para optimizar imagen y sonido en tiempo real. Foto: Europa Press.
Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior
La clave del éxito de este televisor Micro RGB radica en su motor Micro RGB AI, que utiliza inteligencia artificial para optimizar imagen y sonido en tiempo real. Foto: Europa Press.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

Samsung revoluciona el mercado con su nuevo televisor Micro RGB, la última innovación en tecnología LED. La marca surcoreana ha desarrollado un display de 115 pulgadas con retroiluminación LED RGB en microescala que ofrece un color y contraste extraordinarios. Esta tecnología permite un control individualizado de LED diminutos, cada uno más pequeño que un milímetro, potenciando así la calidad visual y la inmersión en los contenidos.

La clave del éxito de este televisor Micro RGB radica en su motor Micro RGB AI, que utiliza inteligencia artificial para optimizar imagen y sonido en tiempo real. Samsung integra también funciones como Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB Precision Color para garantizar una reproducción fiel y vibrante de los colores. Además, su cobertura del 100% del estándar BT.2020 asegura un color ultra preciso y natural que redefine los estándares de pantallas ultra premium.

Samsung: innovación técnica y experiencia visual sin precedentes

Samsung no solo innova en hardware sino también en software. El televisor incorpora Samsung Vision AI, que mejora la imagen y sonido mediante tecnologías de inteligencia artificial, sumando además un asistente de voz Bixby con IA generativa para una interacción más personalizada. La inclusión de Glare Free minimiza reflejos molestos. En conjunto, el televisor Micro RGB ofrece una experiencia visual más cómoda y envolvente.

Samsung protege esta obra maestra tecnológica con su solución de seguridad Samsung Knox y garantiza siete años de actualizaciones para su sistema operativo Tizen. Tras debutar en Corea y Estados Unidos, la firma prepara su lanzamiento en España a finales de 2025. Esta apuesta pone a Samsung a la vanguardia del mercado de televisores de gran tamaño y gama alta, estableciendo nuevos estándares de calidad y lujo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Precio de la gasolina en Ecuador es más bajo que en Colombia y Perú. ¿Por qué?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO