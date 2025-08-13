Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Samsung revoluciona el mercado con su nuevo televisor Micro RGB, la última innovación en tecnología LED. La marca surcoreana ha desarrollado un display de 115 pulgadas con retroiluminación LED RGB en microescala que ofrece un color y contraste extraordinarios. Esta tecnología permite un control individualizado de LED diminutos, cada uno más pequeño que un milímetro, potenciando así la calidad visual y la inmersión en los contenidos.

La clave del éxito de este televisor Micro RGB radica en su motor Micro RGB AI, que utiliza inteligencia artificial para optimizar imagen y sonido en tiempo real. Samsung integra también funciones como Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB Precision Color para garantizar una reproducción fiel y vibrante de los colores. Además, su cobertura del 100% del estándar BT.2020 asegura un color ultra preciso y natural que redefine los estándares de pantallas ultra premium.

Samsung: innovación técnica y experiencia visual sin precedentes

Samsung no solo innova en hardware sino también en software. El televisor incorpora Samsung Vision AI, que mejora la imagen y sonido mediante tecnologías de inteligencia artificial, sumando además un asistente de voz Bixby con IA generativa para una interacción más personalizada. La inclusión de Glare Free minimiza reflejos molestos. En conjunto, el televisor Micro RGB ofrece una experiencia visual más cómoda y envolvente.

Samsung protege esta obra maestra tecnológica con su solución de seguridad Samsung Knox y garantiza siete años de actualizaciones para su sistema operativo Tizen. Tras debutar en Corea y Estados Unidos, la firma prepara su lanzamiento en España a finales de 2025. Esta apuesta pone a Samsung a la vanguardia del mercado de televisores de gran tamaño y gama alta, estableciendo nuevos estándares de calidad y lujo.