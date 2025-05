Rusia y Ucrania realizan intercambio histórico de cientos de prisioneros en Chernihiv

Este viernes 23 de mayo de 2025, Rusia y Ucrania iniciaron un intercambio de 270 prisioneros y 120 civiles en Chernihiv, Ucrania, tras acuerdos en Estambul. El canje busca avanzar en diálogos de paz.

Rusia y Ucrania comenzaron el viernes un intercambio de prisioneros que marca un hito en el conflicto iniciado en 2022. En la primera fase, liberaron 270 prisioneros de guerra y 120 civiles por cada bando, totalizando 390 personas. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó en X que el proceso continuará el sábado y domingo, con el objetivo de completar un canje de 1.000 prisioneros por lado. El acuerdo se alcanzó en Estambul el 16 de mayo, en las primeras negociaciones directas en tres años.

We are bringing our people home. The first stage of the “1000-for-1000” exchange agreement has been carried out. This agreement was reached during the meeting in Türkiye, and it is crucial to implement it in full.

Today – 390 people. On Saturday and Sunday, we expect the… pic.twitter.com/OPIXycWcbA

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2025