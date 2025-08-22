COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Asia

Rusia reafirma respaldo a Venezuela frente a presión externa

El diálogo entre Lavrov y Rodríguez se produjo por vía telefónica, en un contexto marcado por la presencia de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. FOTO Europa Press.
Noemí Moreira

Redacción ED.

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresó a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el apoyo político de Moscú a Caracas en la defensa de su soberanía y estabilidad institucional. Esto, en medio de tensiones por el despliegue de buques militares estadounidenses frente a la costa venezolana.

Apoyo político ruso a Venezuela

El diálogo entre Lavrov y Rodríguez se produjo por vía telefónica, en un contexto marcado por la presencia de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe. Aunque la nota oficial del Ministerio de Exteriores ruso no hace mención directa a estos movimientos militares. Por su parte, la vicepresidenta venezolana se pronunció en Telegram para agradecer el respaldo “incondicional” del Gobierno ruso frente a lo que calificó como “escalada de amenazas del Gobierno de Estados Unidos” contra el presidente Nicolás Maduro.

Ambos líderes enfatizaron la intención de fortalecer la alianza bilateral entre Rusia y Venezuela y profundizar la cooperación en asuntos internacionales. Durante la conversación, Delcy Rodríguez destacó el apoyo de Moscú en los esfuerzos por la estabilidad institucional y la soberanía nacional, al tiempo que mencionó su respaldo a “los esfuerzos en las negociaciones de paz”, en aparente referencia a los procesos de mediación en Ucrania.

Contexto regional y presencia militar estadounidense

El intercambio se produce en un momento de creciente tensión regional. En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe y en aguas cercanas a Venezuela, citando preocupaciones de seguridad y estabilidad hemisférica. Analistas internacionales señalan que estos despliegues buscan enviar señales de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, mientras se mantiene la retórica diplomática entre Washington y Moscú sobre la región latinoamericana.

Rusia y Venezuela mantienen relaciones diplomáticas y económicas de larga data, con acuerdos que incluyen cooperación en energía, defensa, infraestructura y tecnología. Desde 2006, Caracas ha recibido asistencia rusa en diversos proyectos estratégicos, incluyendo inversión en la industria petrolera y suministro de material militar. La visita de delegaciones rusas y las declaraciones recientes de Lavrov confirman la intención de Moscú de consolidar su presencia política y económica en América Latina.

Reafirmación de la soberanía y cooperación internacional

El Ministerio de Exteriores ruso ha reiterado que su apoyo a Venezuela se centra en principios de soberanía, estabilidad y respeto al derecho internacional. Evitando comentarios directos sobre la presencia militar estadounidense. Aunque subraya la necesidad de cooperación multilateral para garantizar la paz regional. Por su parte, las autoridades venezolanas han promovido la narrativa de resistencia frente a presiones externas. Alineando su política exterior con socios estratégicos como Rusia y China.

En su mensaje en Telegram, Delcy Rodríguez resaltó la “coordinación política” y el compromiso compartido con la defensa de la soberanía nacional. Además de enfatizar la importancia de reforzar los lazos diplomáticos y económicos para enfrentar desafíos globales. Analistas destacan que estas declaraciones buscan consolidar la percepción de apoyo internacional frente a lo que Caracas considera intervencionismo externo.

Continuidad en la cooperación bilateral

La conversación entre Lavrov y Rodríguez se suma a una serie de encuentros diplomáticos recientes en los que Rusia ha reiterado su respaldo a gobiernos aliados en América Latina. Reforzando la cooperación bilateral y la agenda internacional conjunta.

