Rumores de romance en ‘Soy el Mejor’: ¿Qué pasa entre Stéfano Navas y Carolina Bravo?

El ambiente en el reality show ‘Soy el Mejor’, de TC Televisión, se ha puesto más intenso, pero no precisamente por la competencia artística. En esta ocasión, los reflectores apuntan a una supuesta relación sentimental entre el periodista deportivo Stéfano Navas y la bailarina Carolina Bravo, ambos participantes del programa.

Desde hace una semana, los rumores sobre una posible cercanía entre ambos han dominado los titulares de la prensa de farándula. Las especulaciones crecieron a tal punto que algunos llegaron a afirmar que ese supuesto vínculo fue la causa de la separación de Stéfano con la madre de su hijo.

La verdad detrás de la separación

Sin embargo, fuentes cercanas a diario Extra desmintieron categóricamente esa versión. De acuerdo con los testimonios, la ruptura sentimental de Stéfano se dio antes de que surgieran los rumores con Carolina Bravo y fue un proceso privado, respetuoso y sin escándalos.

“Este año para mí ha sido un proceso”, declaró el comunicador en vivo durante el programa. “Efectivamente, estoy soltero. La producción lo supo desde hace tiempo y nunca se tocó el tema”, aclaró Stéfano. También tuvo palabras de respeto para su expareja: “Con la mamá de mi hijo siempre guardaré un cariño especial. Lo más responsable es cuidarse mutuamente, incluso ya no estando juntos”.

Stéfano enfatizó que fue una decisión mutua: “Decidimos caminar por separado, empezar una vida desde cero, ella por su lado y yo por el mío”.

¿Y qué hay con Carolina Bravo?

Sobre su compañera Carolina Bravo, Stéfano fue directo pero prudente. La elogió como profesional y no ocultó su simpatía: “Me parece una chica muy linda, la mejor bailarina del programa. No fue la campeona, pero para mí fue la campeona. Estoy soltero, ella está soltera… Si llega a suceder algo, lo irán viendo con el tiempo”.

También dejó claro que, si bien no tiene nada que ocultar, por ahora no hay una relación con Carolina. “Cuando yo estoy con alguien, no es mi estilo anunciarlo, pero tampoco lo escondo. No oculto nada, ni niego a nadie”.

Una historia que podría escribirse en la pista

Tanto Stéfano como Carolina siguen activos en la competencia de Soy el Mejor, mientras el público y los seguidores del programa se mantienen atentos a cualquier gesto, mirada o palabra que alimente la historia que algunos ya sueñan ver convertirse en realidad.

Aunque los protagonistas han sido cautelosos, los rumores siguen y la atención crece. En el mundo de los realities, a veces los romances inesperados se convierten en parte del show… o en historias reales.