Roberto Luque estará al frente del Ministerio de Infraestructura y Transporte

El presidente Daniel Noboa agradeció por los servicios prestados a Iván Giler Intriago, que se venía desempeñando como Ministro (e) de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). Giler estuvo en esta institución durante 14 días. Había sumido el encargo desde el 30 de julio de 2025, al reemplazar al actual Gobernador de Guayas, Humberto Plaza.

A través del decreto 104, Noboa designó a Roberto Luque como Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda encargado. Luque se ha venido desempeñando como Ministro de Transporte y Obras Públicas, desde el 23 de noviembre de 2023 que inició el gobierno de Daniel Noboa.

Previo a la designación de Roberto Luque al frente del Miduvi, Noboa emitió el decreto 102 mediante el cual dispone que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), absorbe al Miduvi y la Secretaría de Inversiones Público Privadas.

Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, el MTOP asumirá todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones del Miduvi y de la secretaría, señala el decreto.

Autoridad y competencias del ministerio

La máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas liderará la fusión por absorción con el Miduvi y la Secretaría de Inversiones. El viceministerio asumirá las competencias, atribuciones y funciones de los procesos sustantivos para el ejercicio de las responsabilidades transferidas durante la implementación de la reforma institucional.

El decreto modifica la denominación del MTOP por la de Ministerio de Infraestructura y Transporte, asumiendo todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos y otros instrumentos jurídicos vigentes.

Para garantizar la transición, el decreto de Noboa dispone que, durante el proceso de fusión, las entidades mantengan su personería jurídica y sus titulares sus atribuciones. La medida busca asegurar la continuidad de los procesos precontractuales, contractuales, administrativos y judiciales.

Noboa emitió otros decretos de fusión

El presidente Daniel Noboa emitió otros decretos este 15 de agosto del 2025, para la fusión de ministerios, como parte de una reestructuración gubernamental para optimizar recursos y mejorar la eficiencia administrativa en Ecuador.

La decisión de Noboa responde a recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sugirió reducir el gasto público para cumplir con metas de estabilización económica. El gobierno argumenta que la fusión de ministerios permitirá una gestión más eficiente, alineada con objetivos de austeridad. Sin embargo, críticos señalan posibles impactos en la especialización de políticas públicas.

Esto incluye la prestación de servicios y la ejecución de proyectos en curso, que luego serán asumidos por la nueva entidad. Se espera que cada entidad elabore un cronograma de desvinculaciones según las necesidades que surjan de la fusión.