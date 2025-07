Robbie Williams y Laura Pausini interpretarán el himno de la FIFA en la final del Mundial de Clubes

Robbie Williams y Laura Pausini interpretarán “Desire”, el himno oficial de la FIFA, en la ceremonia previa a la final del Mundial de Clubes 2025. En este partido se enfrentarán el Chelsea y el París Saint-Germain este domingo 13 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. La actuación busca realzar el espectáculo de la primera edición del torneo ampliado, que reunió a 32 equipos.

La ceremonia, que dará inicio a las 13h00 (hora de Ecuador) , contará con la producción del Balich Wonder Studio y más de 80 profesionales en escena. Para ello se incluirá un homenaje al país anfitrión, Estados Unidos, con la interpretación del himno nacional, un sobrevuelo y un espectáculo de fuegos artificiales. Además, el legendario anunciador Michael Buffer presentará a los equipos con su icónica frase “Let’s get ready to rumble!”.

Robbie Williams estuvo en la inauguración

El evento también incluirá un espectáculo de medio tiempo con J Balvin, Doja Cat, Tems y Emmanuel Kelly, producido por Global Citizen y supervisado por Chris Martin de Coldplay. “Desire”, compuesta por Robbie Williams junto a Karl Brazil, Owen Parker y Erik Jan Grob, debutó el 14 de junio en el partido inaugural del torneo en Miami. Dicho tema se convertirá en el himno oficial de todos los eventos de la FIFA, incluyendo la Copa Mundial de 2026.

Laura Pausini, quien aporta un verso en español, expresó su entusiasmo: “Es un honor cantar con Robbie Williams. La canción es conmovedora y refleja la pasión del fútbol”. Williams, embajador musical de la FIFA, destacó que “la música y el fútbol unen a las personas como nada más”.

La final es este domingo en New Jersey

El Mundial de Clubes 2025, disputado en doce estadios estadounidenses, generó gran expectativa por su formato renovado. La final entre Chelsea y PSG, dos gigantes europeos, promete ser el clímax de un mes de intensa competencia. La FIFA confirmó la asistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, al evento, subrayando su relevancia global.

La transmisión de la ceremonia y el partido será global, con elementos visuales y tecnológicos diseñados para cautivar a millones de espectadores. La colaboración entre Williams y Pausini, dos íconos de la música pop, busca reforzar los valores de unión y emoción que representa el fútbol, consolidando al Mundial de Clubes como un evento deportivo y cultural de primer nivel.