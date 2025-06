Richard Carapaz no competirá el Tour de Francia 2025 por una infección gastrointestinal

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz no estará en la línea de salida del Tour de Francia 2025. Una infección gastrointestinal, contraída durante su preparación en Ecuador, lo obligó a cancelar su participación en la ronda gala, donde el año pasado se coronó como líder de la montaña.

«Con mucha tristeza tengo que contarles que una infección gastrointestinal me obliga a perderme el Tour de Francia. No es la mejor noticia, pero la salud siempre está primero», publicó el corredor en sus redes sociales.

Carapaz, quien venía de completar un destacado Giro de Italia con un tercer puesto en la general, sufrió fiebre alta y fuertes dolores abdominales durante los últimos días. Tras varias pruebas médicas, se confirmó la presencia de la infección. Los médicos le han recetado antibióticos y le han recomendado evitar cualquier esfuerzo físico o viaje internacional hasta que se recupere por completo.

El equipo EF Education-EasyPost lamentó profundamente la baja. “Estamos todos destrozados por Richard. Venía con una forma espectacular, con cifras impresionantes en sus entrenamientos.

El momento no puede ser más cruel”, expresó Jonathan Vaughters, CEO del equipo (sobre Carapaz). Sin embargo, confían en su regreso. “Él es un campeón en cada sentido. Volverá más fuerte, como siempre lo ha hecho”, resalta.

Richard Carapaz will miss this year’s Tour de France after developing a gastrointestinal infection while training at home in Ecuador.

“We’re all gutted for Richard,” said EF Pro Cycling CEO Jonathan Vaughters. “He came out of the Giro with amazing form and was setting… pic.twitter.com/jtPjDT1Dtq

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) June 28, 2025