COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Sin categoría

Ricardo Velástegui: “Ecuador no está en Netflix porque falta arriesgarse”

Ricardo Velasteguí presenta su visión del teatro ecuatoriano en Otelo. Un llamado a la innovación y nuevas narrativas.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Ricardo Velástegui: “Ecuador no está en Netflix porque falta arriesgarse”
El actor y director ecuatoriano protagoniza Otelo en el Teatro Sánchez Aguilar.
Ricardo Velástegui: “Ecuador no está en Netflix porque falta arriesgarse”
El actor y director ecuatoriano protagoniza Otelo en el Teatro Sánchez Aguilar.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

El teatro ecuatoriano se prepara para recibir una de las tragedias más emblemáticas de William Shakespeare: Otelo. La obra, dirigida por Ignasi Vidal y protagonizada por Ricardo Velástegui, se presenta este 28, 29 y 30 de agosto en el Teatro Sánchez Aguilar, en Guayaquil, a las 20h00. Se trata de un montaje que, además de exigir intensidad actoral, refleja la visión de Velástegui sobre el presente y futuro del arte escénico en el país: un llamado urgente a innovar y a apostar por producciones de mayor alcance.

Ecuador no está en Netflix porque existe temor de hacer cosas nuevas y arriesgarse con producciones que sacudan la industria televisiva. Tenemos miles de historias nuestras que contar, pero seguimos en lo mismo y es lamentable”, aseguró el actor en conversación con diario EXTRA. Para él, la ausencia de contenido ecuatoriano en las grandes plataformas no se debe a falta de talento —“tenemos de sobra”— sino a la falta de determinación para dar el paso hacia una parrilla de exportación.

Velástegui entre Shakespeare y el público moderno

Llevar a escena Otelo ha significado para Velástegui un reto doble: encarnar la complejidad emocional del personaje y, al mismo tiempo, acercar la poesía shakesperiana al espectador actual. “Lo que se intentó hacer ahora es adaptar este clásico a la modernidad, que no sea 100% poesía shakesperiana, sino que tenga un lenguaje más fácil de digerir para un público que quizás no esté acostumbrado a ver clásicos. Aun así mantiene la belleza de los textos originales”, explicó.

La puesta en escena dura dos horas y se desarrolla en un escenario poco convencional: un cuadrilátero. El público se ubica muy cerca de los actores, generando una experiencia inmersiva. “Es como un 3D teatralmente hablando. Se rompe la barrera entre intérprete y espectador, lo que intensifica cada gesto y palabra”, comentó el artista.

El rol de Otelo deja huella en el actor

El clímax de la obra —cuando Otelo asesina y enfrenta las consecuencias de su decisión— representa para Velástegui uno de los momentos más exigentes de su carrera. “Hay funciones en las que termino destrozado, realmente en llanto, porque la obra exige una concentración al 100%”, confesó.

Más allá del reto personal, el actor destaca la vigencia del texto. Los celos, la manipulación y la fragilidad de la confianza son sentimientos que trascienden épocas. “Es una historia que habla sobre emociones que todos hemos experimentado en algún momento”, señaló.

¿Qué quiere el público?

Velástegui rechaza la idea de que los ecuatorianos solo quieran consumir comedia. “Eso es imposible. Basta mirar plataformas como Netflix o Max para ver la diversidad de gustos. El problema es que en el teatro muchas veces solo se ofrece comedia, y claro, eso condiciona al público. Pero sí existe gente que necesita ver otro tipo de propuestas, como este clásico de Shakespeare”, afirmó.

Para él, una de las claves para no perder público ha sido apostar por el microteatro, pese a las críticas que recibió este formato en sus inicios. “Muchos decían que prostituyó la escena ecuatoriana, pero yo lo defiendo. He visto crecer artistas que empezaron en mis espacios y ahora están en televisión o en grandes obras”.

Camino a Netflix

Convencido de que Ecuador tiene todo lo necesario para estar en el radar internacional, Velástegui insiste en que falta creérselo. “Primero debemos convencernos de que podemos hacerlo, porque hay una pared gigante que nos impide pasar esa cerca. Yo sí me veo en Netflix de aquí a cinco años, no sé cómo, pero lo voy a lograr. Estoy trabajando en proyectos que tendrán rebote en la plataforma. Ojalá esta entrevista quede registrada para que se vea que lo conseguí”.

Con Otelo, Ricardo Velástegui no solo asume uno de los personajes más intensos de la dramaturgia universal, sino que reafirma su compromiso de abrir camino hacia un teatro y una producción audiovisual más ambiciosa. “El arte no es solo entretenimiento; también debe sacudir y dejar huella”, concluyó.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fundación ROMP entrega primeras prótesis de correr en Ecuador y beneficia a 10 pacientes

Ricardo Velástegui: “Ecuador no está en Netflix porque falta arriesgarse”

Retoman trabajos de alcantarillado en la calle Loja de La Concordia tras años de suspensión

Descubre cómo hacer waffles crujientes en minutos para un desayuno delicioso

Los pagos de la cooperativa CREA comienzan este viernes 29 de agosto, ¡y así se harán!

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fundación ROMP entrega primeras prótesis de correr en Ecuador y beneficia a 10 pacientes

Ricardo Velástegui: “Ecuador no está en Netflix porque falta arriesgarse”

Retoman trabajos de alcantarillado en la calle Loja de La Concordia tras años de suspensión

Descubre cómo hacer waffles crujientes en minutos para un desayuno delicioso

Los pagos de la cooperativa CREA comienzan este viernes 29 de agosto, ¡y así se harán!

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fundación ROMP entrega primeras prótesis de correr en Ecuador y beneficia a 10 pacientes

Retoman trabajos de alcantarillado en la calle Loja de La Concordia tras años de suspensión

Descubre cómo hacer waffles crujientes en minutos para un desayuno delicioso

Los pagos de la cooperativa CREA comienzan este viernes 29 de agosto, ¡y así se harán!

Jimmy Gómez y Raúl Duarte celebran clasificación de Liga de Portoviejo en Copa Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO