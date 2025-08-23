Revelan identidades de dos hombres hallados sin vida en zonas apartadas de Manta y Montecristi

La Policía Nacional confirmó este viernes 22 de agosto la identidad de dos hombres asesinados y abandonados en zonas de baja afluencia en Manta y Montecristi. Los cuerpos, encontrados en diferentes escenarios con impactos de arma de fuego. Ellos fueron reconocidos por sus familiares en el Centro Forense de Manta, donde se cumplió con el proceso legal para su retiro.

Primer hallazgo: cuerpo en Si Vivienda

El primer caso se registró en la madrugada del viernes 22 de agosto. Allí moradores reportaron el hallazgo de un hombre con impactos de bala en un camino de tierra cercano a la ciudadela Si Vivienda. Esta vía que conecta con las canteras de San Juan de Manta.

Según los informes policiales, la víctima no portaba documentos de identidad al momento del levantamiento del cuerpo. Posteriormente, en el Centro Forense, familiares confirmaron que se trataba de Erick Fernando Loor Baque, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Tras las diligencias de criminalística, el cuerpo fue retirado del Centro Forense en horas de la tarde, donde allegados realizaron los trámites correspondientes para brindarle sepultura.

Segundo caso: cadáver en Pozos de la Sabana

El segundo hallazgo ocurrió el domingo 17 de agosto en un sector despoblado de la comunidad Pozos de la Sabana. Ubicado a un costado de la vía que conduce al botadero municipal de Montecristi. El cadáver, en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia, fue reportado por habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades al percibir un fuerte olor en la zona.

A la víctima la identificaron como Josué Bladimir Zambrano Balda. El cuerpo lo trasladaron al Centro Forense de Manta para los exámenes correspondientes. Finalmente retirado este viernes por sus familiares para proceder con el sepelio.

Investigación en curso

El jefe de la Policía en el distrito Manta, coronel Jaime Salgado, señaló que ambos casos forman parte de las investigaciones en curso sobre las muertes violentas que se registran en el cantón y sus alrededores. Las autoridades no han confirmado vínculos entre las dos víctimas, aunque mantienen líneas de trabajo que apuntan a esclarecer las circunstancias de los hechos.

En la escena del primer crimen se levantaron varios indicios balísticos, los cuales los ingresaron a cadena de custodia para pericias técnicas. En el caso de Montecristi, debido al estado del cadáver, las labores se centraron en la necropsia para establecer la causa de muerte y el tiempo aproximado del deceso.

Contexto de violencia en Manta y Montecristi

Con estos dos casos, el distrito policial de Manta acumula 322 asesinatos en lo que va del 2025. Esta cifra mantiene a la ciudad como una de las más golpeadas por la criminalidad en el país. En sectores como la parroquia Eloy Alfaro se han registrado ataques armados múltiples y masacres. Los mismos han dejado víctimas tanto en barrios urbanos como en zonas rurales.

Montecristi, por su parte, ha reportado varios casos en vías secundarias y sectores aislados, utilizados como puntos de abandono de cadáveres. En enero de este año, acribillaron a cinco personas en el barrio Santa Ana, mientras que en febrero otra masacre en el barrio Amazonas 2 cobró la vida de ocho personas, entre ellas una menor de edad. (17)