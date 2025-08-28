Reposición de aceras avanza en la Avenida 105 de Tarqui con intensa actividad; en pocos días la avenida será asfaltada

La mañana de este jueves 28 de agosto del 2025, la Avenida 105 de Tarqui se convirtió en un hervidero de actividad. Más de cinco máquinas pesadas, incluyendo retroexcavadoras y vibrocompactadores, junto a una docena de obreros, avanzaban en la reposición de aceras.

Según constataron los vecinos, las labores reflejan un nuevo impulso en el proyecto macro de infraestructura vial y alcantarillado pluvial. Los trabajos se concentran desde la calle 110, mejorando una zona clave de alto tráfico peatonal y vehicular.

Por su parte, Eliana Zambrano Tello, directora de obras públicas del Municipio de Manta, aseguró que las obras cumplen un cronograma riguroso. La empresa Verdú, encargada del Plan 70K=107 Calles, lidera la rehabilitación de 107 vías en el cantón.

Tras los retrasos, hoy la obra es más evidente

A pesar de retrasos previos por falta de asfalto, los residentes perciben un cambio positivo. Katty Zambrano, vecina del sector, expresó optimismo: “Se ve más movimiento, hay esperanza de que cumplan los plazos”. La comunidad espera mejoras duraderas.

En consecuencia, la reposición de aceras en la Avenida 105 busca más que estética. La prioridad es garantizar accesibilidad y seguridad, especialmente cerca de la unidad educativa Leonie Aviat, donde transitan estudiantes y familias a diario.

2,5 kilómetros de nuevas vías entre Costa Azul y La Pradera

Además, esta semana las labores del Plan 70K=107 se extendieron a la vía Interbarrial 3. Esta arteria, que conecta Costa Azul con La Pradera en la vía Manta–Rocafuerte, abarca 2,5 kilómetros de rehabilitación en ambos sentidos.

Por lo tanto, los trabajos en Interbarrial 3 comenzaron en el puente del barrio La Fragata. La vía, ya beneficiada por un nuevo sistema de aguas lluvias, evitó inundaciones este invierno, demostrando el impacto positivo de las obras.

Sin embargo, la rehabilitación no ha estado exenta de desafíos. Un incendio en la Refinería de Esmeraldas y su posterior mantenimiento retrasaron el suministro de asfalto, afectando el avance del proyecto en meses pasados.

Actualmente, la Avenida 108 ya cuenta con nuevas aceras y bordillos, mientras que la Avenida 105 sigue en proceso de construcción. Una vez finalizada la repavimentación en Interbarrial 3, la Avenida 105 será la siguiente en recibir asfalto nuevo.

12 millones de dólares cuesta la rehabilitación de 107 calles

En total, el Municipio de Manta invirtió 12 millones de dólares en el Plan 70K=107 Calles. Esta ambiciosa iniciativa busca transformar la infraestructura vial de Tarqui, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y visitantes.

A pesar de los contratiempos, los vecinos valoran el esfuerzo municipal. La rehabilitación no solo embellece las calles, sino que fortalece la conectividad en una parroquia clave de Manta, fomentando el desarrollo económico y social.

Por ejemplo, la cercanía de la Avenida 105 a zonas comerciales y educativas la convierte en un eje estratégico. Las nuevas aceras facilitarán el desplazamiento de peatones, reduciendo riesgos en una vía de alta concurrencia.

Asimismo, el nuevo sistema de alcantarillado pluvial instalado en Tarqui ha demostrado su eficacia. Durante el último invierno, sectores como Costa Azul evitaron inundaciones, un problema recurrente que afectaba a las familias y comercios locales. Pedro Quijije, residente, solo espera que los plazos se cumplan y las mejoras sean sostenibles.