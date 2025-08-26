COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Negocios
Comercio

Régimen 4X4: tus pedidos en Temu y Shein ahora cuestan $20 más en Ecuador

Conoce cómo identificar el nuevo arancel de importación que Temu y Shein incorporaron en la facturación final en Ecuador.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Régimen 4x4 tus pedidos en Temu y Shein ahora cuestan $20 más en Ecuador
Las plataformas chinas Temu y Shein recientemente incorporaron este cargo en la facturación final de los pedidos en Ecuador. Foto: Freepik.
Régimen 4x4 tus pedidos en Temu y Shein ahora cuestan $20 más en Ecuador
Las plataformas chinas Temu y Shein recientemente incorporaron este cargo en la facturación final de los pedidos en Ecuador. Foto: Freepik.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

Después de más de dos meses, usuarios de Temu y Shein en Ecuador empiezan a notar el nuevo cobro del arancel fijo de $20.

Este cargo corresponde a un impuesto aplicado a paquetes bajo el régimen 4×4 de importación. La medida busca fomentar un comercio más justo, según explicó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

El régimen 4×4 limita envíos hasta 4 kg y un valor FOB máximo de $400 por paquete, regulando así el comercio electrónico internacional. El nuevo cobro busca equilibrar el mercado local y proteger la producción nacional frente a la competencia extranjera.

Régimen 4×4: cómo identificar el cobro del arancel fijo de $20

Las plataformas Temu y Shein recientemente incorporaron el cobro del arancel fijo de $20 en la facturación final de los pedidos en Ecuador.

Para ver el cobro, el usuario solo debe ingresar a la aplicación o el sitio web y revisar su carrito de compras. En Temu, el costo adicional aparece bajo el concepto de cargos de importación. En Shein, se refleja como gastos de gestión dentro de la canasta de productos seleccionados. Esta visibilidad facilita al cliente controlar los costos antes de concretar la compra.

A pesar de que la inclusión del cobro del arancel fijo no se comunicó con anticipación, los usuarios pueden evitar sorpresas al revisar cuidadosamente el desglose final de sus órdenes. Este paso también permite entender mejor cómo las nuevas regulaciones afectan el precio final. La transparencia en el proceso es fundamental para que el consumidor conozca el impacto del régimen 4×4 en cada pedido.

Sobre Temu y Shein en el mercado global y sus inversiones

Temu, plataforma originaria de China, ofrece más de 200 categorías de productos a través de una app y sitio web disponibles en Google Play y App Store. Hasta diciembre de 2024, Temu ha expandido sus operaciones a 89 mercados en América, Europa, Medio Oriente, Asia y Oceanía. Esta expansión refleja un gran crecimiento, pero también enfrenta regulaciones específicas en diversos países, incluido Ecuador.

Por su parte, Shein, fundada en 2008 por Chris Xu, ha realizado una fuerte apuesta por Europa. Anunció una inversión estratégica de más de $269 millones para los próximos cinco años en la Unión Europea y Reino Unido. Esta inversión incluye un fondo de circularidad de 200 millones de más de $215 millones, para impulsar la sostenibilidad y apoyar proyectos locales, un movimiento que también impacta en su oferta global y en ajustes de precios.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un niño intoxicó a un compañero de clases con cloro tras ser víctima de bullying

Independiente del Valle evalúa propuestas por el traspaso de Patrick Mercado

Gaby Sanz lanza “Cicatrices”, un bolero que fusiona tradición ecuatoriana y sonidos contemporáneos

Ministerio de Salud actualiza esquema de vacunación en Santo Domingo para reforzar inmunización infantil

Falleció Mohanmala, una elefanta ícono de la conservación en el Parque Nacional Kaziranga

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un niño intoxicó a un compañero de clases con cloro tras ser víctima de bullying

Independiente del Valle evalúa propuestas por el traspaso de Patrick Mercado

Gaby Sanz lanza “Cicatrices”, un bolero que fusiona tradición ecuatoriana y sonidos contemporáneos

Ministerio de Salud actualiza esquema de vacunación en Santo Domingo para reforzar inmunización infantil

Falleció Mohanmala, una elefanta ícono de la conservación en el Parque Nacional Kaziranga

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un niño intoxicó a un compañero de clases con cloro tras ser víctima de bullying

Independiente del Valle evalúa propuestas por el traspaso de Patrick Mercado

Gaby Sanz lanza “Cicatrices”, un bolero que fusiona tradición ecuatoriana y sonidos contemporáneos

Ministerio de Salud actualiza esquema de vacunación en Santo Domingo para reforzar inmunización infantil

Falleció Mohanmala, una elefanta ícono de la conservación en el Parque Nacional Kaziranga

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO