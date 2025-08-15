Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El presidente Daniel Noboa presentó un pedido formal de referéndum y consulta popular a la Corte Constitucional (CC), este 14 de agosto de 2025.

El documento incluye cuatro preguntas clave que buscan modificar aspectos constitucionales fundamentales del país. La presentación ocurre en un contexto político cargado de debate y expectativa ciudadana.

Las propuestas de Noboa para el referéndum abordan la contratación laboral por horas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas y el juicio político a jueces de la Corte Constitucional. Cada una de estas interrogantes está acompañada por justificaciones y anexos detallados.

La apuesta sobre la reducción de asambleístas que propone Noboa persigue modificar el artículo 118 de la Constitución, manteniendo la unicameralidad de la Asamblea, pero modificando los números para su integración.

La pregunta del referéndum:

“¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?”

El anexo detalla:

i. Sustitúyase el artículo 118 de la Constitución de la República del Ecuador por el siguiente texto: