COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Vida
Familia

Recomendaciones pediátricas para dejar el biberón de forma segura y gradual

Dejar el biberón puede ser un reto. Conoce estrategias recomendadas por expertos para facilitar esta transición de forma positiva y sin conflictos innecesarios.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
¿Cómo quitarle el biberón a tu hijo sin que llore? Lo que dicen los expertos
¿Cómo quitarle el biberón a tu hijo sin que llore? Lo que dicen los expertos

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

Quitar el biberón a un niño entre los 12 y 24 meses es un proceso que debe realizarse de forma gradual, según pediatras y especialistas en desarrollo infantil. Esta etapa es clave para evitar problemas de salud bucal y fomentar hábitos alimenticios adecuados desde la primera infancia.

La importancia de dejar el biberón a tiempo

El uso prolongado del biberón, especialmente después de los 18 meses, se asocia con diversos riesgos como caries dentales, dificultades en el habla y problemas en la alimentación sólida, de acuerdo con instituciones pediátricas reconocidas. Por ello, los profesionales recomiendan iniciar el proceso de retiro entre los 12 y 18 meses de edad, adaptándose siempre al ritmo del niño.

Más allá de los efectos físicos, el uso extendido del biberón puede generar una dependencia emocional, dificultando rutinas como el sueño o la alimentación sin apoyo de objetos transicionales.

“El biberón cumple su función en los primeros meses, pero a partir del primer año conviene sustituirlo progresivamente por otros utensilios como la taza entrenadora”, explica la doctora Ana Laura Serrano, pediatra especializada en salud infantil.

Estrategias para una transición amigable

Expertos en pediatría y psicología infantil recomiendan aplicar un enfoque progresivo, con presencia activa de los cuidadores. Algunas acciones útiles para facilitar el cambio incluyen:

  • Reducir las tomas con biberón poco a poco, comenzando por aquellas que no están asociadas al sueño.
  • Introducir vasos entrenadores o de transición, que permiten al niño adaptarse sin generar rechazo.
  • Mantener rutinas estables y evitar iniciar el proceso en momentos de cambios importantes o estrés.

Además, es importante evitar que el biberón se convierta en un recurso emocional para calmar al niño. Se recomienda utilizar otros métodos de contención como abrazos, cuentos o música suave.

Qué indican las guías profesionales

Diversas asociaciones de salud infantil recomiendan retirar el biberón antes de los 24 meses de edad, debido a sus posibles efectos adversos en el desarrollo oral y emocional. Esta sugerencia está basada en estudios clínicos y observaciones del comportamiento infantil durante esta etapa de transición.

“El entorno adulto debe facilitar el proceso, no acelerarlo ni imponerlo. Es una oportunidad para fomentar la autonomía y reforzar la relación afectiva”, indica la psicóloga infantil Mariela Cortés, especialista en apego y desarrollo temprano.

También se advierte sobre el riesgo de usar el biberón para administrar líquidos azucarados como jugos o refrescos, lo cual incrementa el riesgo de caries temprana y desequilibrios nutricionales.

Consejos prácticos para padres y cuidadores

El acompañamiento positivo y respetuoso es clave para que el proceso de dejar el biberón sea exitoso. Algunas recomendaciones útiles incluyen:

  • Evitar regaños, castigos o comparaciones con otros niños.
  • Reforzar positivamente los logros, incluso los más pequeños.
  • Establecer horarios regulares para comidas y bebidas, sin recurrir al biberón como solución rápida para calmar.

Si el niño muestra señales de angustia persistente o rechaza completamente otros métodos de alimentación, se sugiere consultar con un especialista en desarrollo infantil para recibir orientación personalizada.

Un paso hacia el crecimiento saludable

Dejar el biberón no solo representa un cambio en la forma de alimentación, sino un avance en el desarrollo emocional y la independencia del niño. Con un enfoque paciente, respetuoso y acompañado, este proceso puede convertirse en una experiencia positiva para toda la familia.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aún sin conocer un modelo de gestión, ya se promociona concierto privado en el teatro del Parque Centenario Agustín Intriago

Dos niños presenciaron el asesinato de su madre y su tío en Machala

Manta registra su víctima 331 en 2025: Ángel Zambrano asesinado en ataque de sicarios

¿Quieres una mascota?: Descubre las razas de perro que no son para «principiantes»

Estrasburgo con Kendry Páez en la banca avanza en la Conference League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aún sin conocer un modelo de gestión, ya se promociona concierto privado en el teatro del Parque Centenario Agustín Intriago

Dos niños presenciaron el asesinato de su madre y su tío en Machala

Manta registra su víctima 331 en 2025: Ángel Zambrano asesinado en ataque de sicarios

¿Quieres una mascota?: Descubre las razas de perro que no son para «principiantes»

Estrasburgo con Kendry Páez en la banca avanza en la Conference League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aún sin conocer un modelo de gestión, ya se promociona concierto privado en el teatro del Parque Centenario Agustín Intriago

Dos niños presenciaron el asesinato de su madre y su tío en Machala

Manta registra su víctima 331 en 2025: Ángel Zambrano asesinado en ataque de sicarios

¿Quieres una mascota?: Descubre las razas de perro que no son para «principiantes»

Estrasburgo con Kendry Páez en la banca avanza en la Conference League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO