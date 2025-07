Real Madrid con el retorno de Kylian Mbappé va por las semifinales ante un complicado Borussia Dortmund

El Real Madrid se enfrenta este sábado (15h00 Ecuador) al Borussia Dortmund en los cuartos de final del Mundial de Clubes en el Meadowlands Stadium de Nueva Jersey, en la reedición de la final de la Champions 2024 con el deseo de ambos conjunto de ser uno de los cuatro mejores equipos del torneo, un duelo con la gran duda para Xabi Alonso de elegir entre un Gonzalo García en racha y Kylian Mbappé.

El nuevo proyecto de Xabi Alonso sigue su camino en el Mundial de Clubes y ya está en cuartos de final, a dos encuentros de la gran final que se disputará en Nueva York el próximo 13 de julio. Y el siguiente paso es el Borussia Dortmund, rival al que ya se enfrentó en la final de la Copa de Europa el año pasado y en la primera fase de la última Champions League, ambos duelos con triunfos madridistas.

De hecho, el dominio del Real Madrid en los enfrentamientos directos más recientes es abismal: seis partidos consecutivos sin perder con cuatro triunfos seguidos. Y es que el equipo alemán no gana a los blancos desde abril de 2014, cuando se impusieron por 2-0 con un doblete de Marco Reus en la vuelta de cuartos de final de una Champions que terminaría levantando el 15 veces campeón de Europa.

Real Madrid sigue en evolución

Será el segundo gran examen para el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso, después de enfrentarse y superar a la Juventus, otro coloso europeo, en octavos de final. Ese partido no fue tan vistoso como el triunfo por 2-0 sobre el RB Salzburg en el Grupo H, pero el equipo sí dio señas de sobriedad y apenas sufrió apuros pese al escaso 1-0.

Esta solidez es una obsesión de Champions, que sigue haciendo probaturas y modificando el esquema en pleno partido en esa intención de convertir a este equipo en un conjunto flexible para, entonces, ser más peligroso en diferentes momentos del partido. Contra los austriacos, la defensa de tres centrales no funcionó, Alonso hizo cambios sobre el césped y los blancos mejoraron, logrando el tanto del triunfo y generando muchas más ocasiones.

Otro gol, y ya van tres en este torneo, de Gonzalo García, que esta aprovechando de manera extraordinaria la oportunidad por la baja de Mbappé. Pero ahora el técnico tolosarra, en su mayor duda hasta ahora, que ya hizo debutar al francés tras la gastroenteritis, medita ahora colocar al ‘9’ de titular, aunque eso significaría cortar la dinámica positiva del canterano.

También será una nueva ocasión para un Vinícius Júnior que fue la estrella frente al RB Salzburg, pero no pudo con el entramado defensivo de la ‘Juve’. No obstante, el brasileño tiene como espejo el último partido ante el Dortmund, cuando destrozó a los alemanes con un ‘hat-trick’. Además, será un partido especial para Jude Bellingham, por ser su exequipo y porque ahora su hermano Jobe juega con los ‘negriamarillos’, aunque no habrá duelo familiar, ya que el inglés del equipo germano está sancionado.

Borussia también tiene lo suyo

Pero el balance de Xabi Alonso contra ‘Die Schwarzgelben’ no es demasiado optimista en su época dirigiendo el Bayer Leverkusen. De hecho, el tolosarra solo ha ganado uno de los cinco enfrentamientos directos ante el Borussia Dortmund, por lo que es un reto también para este nuevo Real Madrid.

El conjunto alemán también empató sin goles ante Fluminense en el estreno, y después sumó tres victorias seguidas, la última, ante el Monterrey mexicano en octavos de final. La balanza se inclinó rápidamente a favor de los germanos, con un doblete tempranero de Serhou Guirassy, una de las grandes amenazas del Dortmund y cuyos últimos 22 goles a nivel de clubes han llegado en victorias.

Niko Kovac también ha echado mano de la defensa con tres centrales y podría repetir esquema ante el Real Madrid, para protegrse y repetir el planteamiento que casi funciona a la Juventus. El técnico croata espera a un Real Madrid vertical y directo, como el Leverkusen en su día. «Sabemos que somos los tapados, pero en el fútbol hay que jugar los 90 minutos», advirtió.

Ficha técnica: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Tchouameni, Huijsen, Fran García; Valverde, Güler, Bellingham; Mbappé y Vinícius.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Sule, Anton, Bensebaini, Svensson; Nmecha, Gross, Sabitzer; Adeyemi y Guirassy.

Árbitro: Ramon Abatti (BRA).

Estadio: Meadowlands Stadium (East Rutherford).

Hora: 15h00 (Ecuador) DAZN.