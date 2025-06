Ranking oficial MLS 2025: Messi encabeza la lista de camisetas más populares

Lionel Messi, futbolista argentino del Inter Miami CF, lidera por tercer año consecutivo el ranking de camisetas más vendidas de la Major League Soccer (MLS), según datos recopilados entre enero y mayo de 2025. El informe, publicado por la liga norteamericana, destaca también la presencia dominante de Inter Miami y Seattle Sounders en la clasificación, en un año marcado por su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Messi y el Inter Miami dominan el mercado

El fenómeno comercial de Lionel Messi continúa generando impacto en Estados Unidos. El astro argentino no solo brilla en el terreno de juego, sino también en las estadísticas de venta de productos oficiales. En primer lugar del ranking, Messi es seguido por su compañero y amigo Luis Suárez, también jugador del Inter Miami CF.

La lista de las diez camisetas más vendidas en la liga se completa con Miguel Almirón (Atlanta United), Hirving “Chucky” Lozano (San Diego FC) y Darlington Nagbe (Columbus Crew), quienes ocupan los puestos tres al cinco. En el top 10 también aparecen jugadores de renombre como Wilfried Zaha, Jordan Morris y Diego Chara.

Equipos más representados y diversidad internacional

De los 25 futbolistas que integran el ranking oficial de camisetas más vendidas, Inter Miami CF y Seattle Sounders FC son los equipos con mayor representación, cada uno con cuatro jugadores. El conjunto de Florida tiene en la lista, además de Messi y Suárez, a Sergio Busquets y Benjamín Cremaschi.

La diversidad internacional también destaca en esta clasificación, que incluye a jugadores de Argentina, Uruguay, México, Paraguay, Francia, Alemania y Liberia, entre otros. Asimismo, están presentes jóvenes promesas estadounidenses, como Cavan Sullivan (15 años) y Benjamin Cremaschi (20 años), ambos considerados el futuro del fútbol en el país. Además, tres campeones del mundo figuran entre los más vendidos: Lionel Messi (Argentina), Sergio Busquets (España) y Olivier Giroud (Francia), este último con el LAFC.

Mundial de Clubes y expectativa por el futuro de Messi

Mientras encabeza este ranking, Messi también disputa el Mundial de Clubes 2025 con Inter Miami, bajo la dirección técnica de Javier Mascherano. En su debut, el equipo empató sin goles frente a Al Ahly de Egipto, y se jugará la clasificación ante el FC Porto. La participación de clubes de la MLS en el torneo mundialista ha generado alta visibilidad mediática y crecimiento en la venta de productos oficiales, incluyendo camisetas, bufandas y otros artículos con licencia.

Paralelamente, aumenta la expectativa sobre el futuro de Messi, cuyo contrato con Inter Miami se extiende hasta finales de la temporada 2025. Consultado recientemente tras una derrota frente a Orlando City (3-0), el argentino evitó profundizar sobre su continuidad. En una entrevista pospartido, solo atinó a responder: “No, no. No sé nada”, al ser interrogado sobre una posible renovación.

Ranking oficial MLS 2025: camisetas más vendidas

Lionel Messi – Inter Miami CF Luis Suárez – Inter Miami CF Miguel Almirón – Atlanta United Hirving “Chucky” Lozano – San Diego FC Darlington Nagbe – Columbus Crew Jordan Morris – Seattle Sounders FC Wilfried Zaha – Charlotte FC Diego Chara – Portland Timbers Patrick Agyemang – Charlotte FC Diego Rossi – Columbus Crew

Perspectivas de mercado y consolidación de la MLS

La creciente venta de camisetas de la MLS refleja una expansión sostenida del interés comercial y deportivo en la liga. La llegada de figuras internacionales, combinada con el desarrollo de talento local, impulsa a la MLS a posicionarse como una de las competencias con mayor crecimiento global.

En este contexto, la figura de Lionel Messi continúa siendo central. Su influencia trasciende lo deportivo, consolidándose como un motor comercial clave para la expansión de la liga tanto en América como a nivel global. Con su contrato vigente hasta 2025, su decisión sobre el futuro será determinante para los planes estratégicos del Inter Miami y de la MLS.