Quito: armas blancas, drogas y objetos peligrosos en operativos de transporte público

El Municipio de Quito, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, realizó el 21 de agosto operativos simultáneos en estaciones de transporte público, con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la seguridad de miles de usuarios.

Operativo interinstitucional de gran magnitud

En total, 120 servidores públicos participaron en el despliegue realizado en El Recreo, Río Coca, Quitumbe y Playón de la Marín. Se efectuaron revisiones a más de 1.270 personas, lo que permitió detectar irregularidades y decomisar distintos objetos peligrosos.

Las autoridades informaron que durante los controles se incautaron armas blancas, sustancias sujetas a fiscalización, cajetillas de cigarrillos de contrabando y objetos de riesgo como pipas artesanales, un teaser y licor sin registro sanitario.

En la estación Río Coca, además, se decomisaron tarjetas de acceso a instituciones públicas, situación que fue notificada a la Policía Nacional para iniciar las investigaciones correspondientes.

Seguridad y prevención en el transporte urbano

La secretaria de Seguridad y Gestión de Riesgos, Carolina Andrade, destacó la importancia del operativo: “Con estos controles permanentes buscamos que la ciudadanía viaje con tranquilidad y confianza en el transporte público.”

Por su parte, el teniente José Luis Orbe, de las Fuerzas Armadas, indicó que las operaciones militares de apoyo incluyen el control de armas y explosivos, aportando al orden y a la tranquilidad de los ciudadanos.

El objetivo central de estos procedimientos es impedir el ingreso de armas, drogas y objetos prohibidos. Además de verificar la documentación de pasajeros y conductores, reduciendo los riesgos de actividades ilícitas dentro del sistema de transporte.

Operativos de seguridad en el transporte público de Quito: la ciudadanía respalda los controles

Los usuarios también valoraron el operativo. Luis Oña, pasajero frecuente, afirmó: “Estos controles nos dan más confianza. Sabemos que se revisan armas y sustancias, y eso hace que viajemos más seguros.”

La percepción ciudadana refuerza la estrategia municipal de fortalecer la prevención, el control y la corresponsabilidad ciudadana como pilares de una movilidad organizada y segura.

El operativo fue coordinado por la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos. Con apoyo del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la Agencia Metropolitana de Control y la Empresa de Pasajeros de Quito.

Quito en Control: estrategia de convivencia

Bajo el eje #QuitoEnControl, el Municipio ratifica su compromiso de garantizar un transporte público más seguro. Aunque no cuenta con armas, la administración municipal articula esfuerzos con diferentes niveles del Estado, demostrando capacidad de coordinación interinstitucional.

Estas acciones buscan consolidar una movilidad basada en orden, prevención y confianza ciudadana. Con el fin de reducir la presencia de delitos y fortaleciendo la seguridad en el espacio público.

La continuidad de estos controles será clave para sostener la confianza generada en la ciudadanía y responder al reto de un transporte urbano masivo que cada día moviliza a miles de quiteños.