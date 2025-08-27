“Queremos humanizar los servicios de salud”: doctora Lorena Baque sobre el nuevo refugio para madres en el Hospital Gustavo Domínguez

El Hospital Dr. Gustavo Domínguez de Santo Domingo presentó este miércoles 27 de agosto de 2025 un refugio para mamás de neonatos hospitalizados, iniciativa liderada por la doctora Lorena Baque, gerente de la casa de salud. El proyecto busca humanizar la atención médica y brindar condiciones dignas a las madres que permanecen largas horas junto a sus hijos internados.

Entrevista con la doctora Lorena Baque, gerente del hospital

¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto?

Nosotros como entidad tenemos un objetivo bien planteado: humanizar los servicios de salud. Queremos cambiar la forma de ver la atención médica. El refugio para mamás es el primer paso.

¿Qué ofrece este nuevo espacio?

Este lugar no es solo una cama o una silla. Es un espacio de acogida y descanso para madres cuyos bebés de 0 a 28 días permanecen ingresados. Ellas solían dormir en sillas o en los pasillos; ahora tienen un lugar digno para descansar.

¿Qué tipo de neonatos reciben atención?

Hay bebés críticos bajo intubación y otros que necesitan fototerapia por bilirrubinas altas. Cuando mejoran, se les enseña a amamantar. Por eso, las mamás deben estar aquí cada tres horas para alimentarlos.

Humanización de los servicios médicos en el Hospital Gustavo Domínguez y apoyo integral

¿Qué beneficios adicionales reciben las madres?

Durante su estancia tienen acceso a apoyo psicológico, ya que muchas enfrentan riesgo de depresión posparto. Además, compartir con otras mamás les da compañía y respaldo emocional.

¿Cómo lograron concretar este refugio?

Fue posible gracias al trabajo en equipo y a la colaboración de aliados estratégicos. Este espacio marca el inicio de un cambio en la atención hospitalaria.

¿Las madres pueden permanecer en el refugio durante la noche?

Sí. Muchas amamantan hasta medianoche o quieren alimentar a sus bebés a las 3 de la mañana. El espacio está diseñado para pernoctar y mantener el vínculo materno.

Detalles operativos del refugio: humanización de los servicios médicos en el Hospital Gustavo Domínguez

¿Cuántas madres pueden beneficiarse actualmente?

La capacidad es de seis mamás. En este momento, cuatro ya usan la sala. Tenemos además dos camas de respaldo para emergencias.

¿Qué necesidades adicionales tienen?

La sala está completa, pero siempre se puede mejorar. Invitamos a la comunidad a aportar con iniciativas como musicoterapia, grupos de apoyo espiritual o recreativo.

¿Cuál es la carga diaria de nacimientos en el hospital?

Atendemos en promedio 12 partos diarios. De estos, entre uno y dos recién nacidos requieren hospitalización por complicaciones.

Próximos proyectos de humanización de los servicios médicos en el Hospital Gustavo Domínguez

¿Qué iniciativas vienen en camino?

En 10 días implementaremos un cambio en la UCI pediátrica y de adultos. Tendrá un ventanal que permita la entrada de luz natural y espacios lúdicos para niños en terapia intensiva.

¿Y a futuro?

Planeamos una sala familiar para que padres y madres de niños hospitalizados tengan un espacio donde comer, descansar y recibir información médica. Queremos que el hospital sea un lugar más humano.