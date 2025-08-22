¿Qué se esconde tras la muerte de Hulk Hogan?: Investigan posible mala práctica médica

El Departamento de Policía de Clearwater, Florida, investiga la muerte de Hulk Hogan, cuyo nombre real era Terry Gene Bollea, ante una posible mala praxis médica.

A casi un mes de su deceso, el célebre luchador aún no ha sido cremado para facilitar las investigaciones. Su familia está colaborando con el proceso.

El caso Hulk Hogan sigue abierto

Un reporte inicial que clasificó la causa de muerte de Hulk Hogan como un ataque cardíaco, según el Centro Forense de Ciencias de Pinellas-Pasco. Sin embargo, el reciente 21 de agosto, la policía emitió un comunicado a TMZ Sports confirmando que el caso sigue abierto. “Hemos estado en comunicación con los miembros de la familia, incluidos su hijo, Nick, y su hija, Brooke. La naturaleza única de este caso ha requerido que entrevistemos a múltiples testigos y solicitemos historiales médicos a distintos proveedores”, indicó el departamento.

Un informe policial, bajo confidencialidad, señala que un terapeuta ocupacional estaba presente en la residencia de Hogan cuando dejó de respirar. Este profesional informó a los agentes que una cirugía reciente pudo haber “seccionado” el nervio frénico, esencial para la respiración al controlar el diafragma.

Fuentes indican que Hogan no mostró signos de dolor agudo antes de fallecer, solo cesó de respirar, lo que llevó a su esposa, Sky Hogan, a llamar al 911.

Cabe destacar que el exluchador, icónico en la WWE durante los años 80 y 90, había enfrentado múltiples cirugías debido a lesiones acumuladas. Sky Hogan confirmó a TMZ Sports que el nervio de su esposo estaba “comprometido” tras una intervención, aunque no especificó cuál.

Autopsia y retraso en la cremación

Según Sky Hogan, el cuerpo del luchador pasó por una autopsia, pero los resultados no han sido divulgados. Mientras que Brooke Hogan, su hija, solicitó una revisión independiente, expresando dudas sobre las circunstancias del fallecimiento.

Por otra parte, el cuerpo de Hulk Hogan, inicialmente destinado a cremación, permanece sin cremar, sugiriendo que la familia espera los hallazgos forenses. “Con toda la especulación, quiero ofrecer pagar por una autopsia si es necesario”, escribió Brooke en Instagram el pasado 8 de agosto.

Hulk Hogan tenía varios problemas de salud

Registros médicos publicados por People indican que la estrella de la lucha tenía una salud frágil, con antecedentes de leucemia y fibrilación auricular.

La investigación incluye revisión de registros médicos y entrevistas con testigos. Como parte de ello, la policía mantiene comunicación con la familia, destacando su cooperación. «La familia Hogan ha sido receptiva y agradecida” con los esfuerzos investigativos y la comunicación mantenida durante el proceso, se informó. (13).