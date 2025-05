¿Qué pasará con los $30 millones que dejó Liam Payne? Así será el destino de su dinero

El 16 de octubre de 2024, Liam Payne, exintegrante de One Direction, murió a los 31 años tras caer de un balcón en Buenos Aires, Argentina, dejando una fortuna de $30.7 millones sin testamento. Cheryl Tweedy, madre de su hijo Bear, y el abogado Richard Bray administran el patrimonio, que probablemente irá a Bear bajo las leyes del Reino Unido.

La muerte de Liam Payne sacudió al mundo. El cantante, ícono de One Direction, dejó una fortuna de $36.1 millones, reducida a $30.7 millones tras deudas y gastos, según registros judiciales. Sin testamento, las leyes de sucesión del Reino Unido dictan que su herencia se destine a su hijo Bear, de ocho años. Cheryl Tweedy, ex pareja de Liam y madre de Bear, junto al abogado musical Richard Bray, gestionan este legado para asegurar el futuro del pequeño.

Payne siempre priorizó a su hijo. En 2022, en el podcast de Logan Paul, dijo: “Mi vida es suya, mi dinero es suyo”. También habló de empresas que Bear podría heredar o vender. “Liam vivía para Bear y quería dejarlo bien económicamente”, aseguró una fuente al Daily Mail. Estas palabras reflejan el amor que guía su legado, incluso tras su partida.

Un futuro asegurado para Bear

Las leyes británicas colocarán la fortuna de Payne en un fideicomiso para Bear hasta que cumpla 18 años. Cheryl, de 41 años y conocida por Girls Aloud, no heredará directamente, pero supervisará el dinero como administradora. “Bear nunca tendrá necesidades, eso consuela”, dijo un amigo cercano del cantante.

La falta de testamento ha generado curiosidad. Sin instrucciones claras, no hay otros beneficiarios directos, lo que simplifica el proceso, pero también despierta preguntas sobre los detalles de sus activos, que incluyen propiedades y contratos musicales.

Kate Cassidy, sin parte del legado

Kate Cassidy, pareja de Payne al momento de su muerte, no recibirá nada, ya que no estaban casados ni en unión civil. En el podcast On Purpose, Kate compartió: “Le dije cuánto lo amaba, y él bromeó diciendo que parecía una despedida final”. Su emotiva confesión tocó corazones, pero las leyes son estrictas: solo familiares directos heredan en casos de intestado.

La tragedia también está bajo escrutinio. En Argentina, cinco personas, incluido el gerente del hotel donde ocurrió el incidente, enfrentan cargos por homicidio culposo. La autopsia reveló “politraumatismo” como causa de muerte, con múltiples drogas en el sistema de Payne, lo que ha avivado debates en redes.

El adiós de Payne resonó globalmente

Más allá de los millones, la muerte de Liam dejó un vacío. Cheryl expresó su dolor en Instagram: “Liam era más que una estrella, era un padre, hijo y amigo. Bear no lo verá crecer”. Su llamado a proteger a Bear de los titulares sensacionalistas fue apoyado por fans. En los Brit Awards de marzo, un homenaje con imágenes de The X Factor y One Direction recordó su impacto.

Los exmiembros de One Direction, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, acudieron a su funeral, mostrando la hermandad que los unía.

Con Cheryl Tweedy y Richard Bray al mando, la fortuna de $30.7 millones asegura el futuro de Bear. Aunque la ausencia de testamento complicó las cosas, el amor de Liam Payne por su hijo es el hilo conductor. Mientras los fans lloran, el foco está en Bear, quien heredará no solo dinero, sino el legado de un artista que marcó una generación.