COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Sin categoría

¿Qué cambiará con el intercambiador de Mariana de Jesús? Estos son los avances y mejoras en la zona

Con un 40% de avance, el intercambiador de Mariana de Jesús integra obras viales y comunitarias.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
¿Qué cambiará con el intercambiador de Mariana de Jesús Estos son los avances y mejoras en la zona
El estado actual de la obra.
¿Qué cambiará con el intercambiador de Mariana de Jesús Estos son los avances y mejoras en la zona
El estado actual de la obra.

dparedes

Redacción ED.

dparedes

Redacción ED.

Santo Domingo (1989). Licenciada en Comunicación Social mención en Periodismo, radio, prensa y t... Ver más

[email protected]

El intercambiador de Mariana de Jesús, ejecutado por la EPMMOP, registra un 40% de avance al 19 de agosto de 2025 en Quito, con el objetivo de mejorar la movilidad, seguridad vial y espacios públicos, beneficiando a miles de habitantes del norte de la ciudad.

Avance técnico de la obra

Actualmente, los trabajos se concentran en el encofrado de los cajones 3 y 4, estructuras que permitirán la circulación de vehículos sobre la avenida Occidental. A la par, avanzan los estudios para la construcción del puente vehicular Padre Damián, que solucionará un giro de alto riesgo para conductores.

Asimismo, se contempla la prolongación de la avenida Juan Pablo II y la habilitación de un paso peatonal con rampas accesibles en el puente de la calle Obispo Díaz de la Madrid, lo que mejorará la seguridad para transeúntes.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) informó que estas acciones forman parte del plan municipal que proyecta la entrega de 3.001 obras.

Obras complementarias para la comunidad

Además del túnel central, se cumplen intervenciones paralelas acordadas con los barrios cercanos. Entre ellas destacan la rehabilitación de 12 vías, el mantenimiento de 29 paradas de buses y la instalación de nueva señalización vial y semáforos.

La inversión de USD 128.000 también permitió la revitalización de 4 parques y la colocación de estructuras de protección en la calle Padre Damián, reduciendo riesgos en taludes y fortaleciendo la seguridad de la zona.

“Se observa un progreso constante en cada obra completada. La mesa de trabajo fue fructífera, con temas claros y buena acogida por las entidades municipales”, aseguró Mirian Malquín, representante barrial de Luz de Occidente y Barrios Unidos.

Participación ciudadana en la obra del intercambiador Mariana de Jesús

Desde marzo, siete barrios se han integrado activamente al proceso de seguimiento. Entre ellos están Ninguilla, La Primavera, San Vicente, La Comuna, La Granja. Además de Las Casas y San Gabriel, cuyos representantes han planteado necesidades y prioridades en mesas de trabajo comunitarias.

El concejal Adrián Ibarra resaltó la importancia de la participación vecinal y destacó el compromiso del equipo técnico municipal. “Gracias al profesionalismo de los equipos y la comprensión de la comunidad, se consolida un proyecto de beneficio colectivo”, expresó.

La inclusión de la ciudadanía ha permitido atender inquietudes y fortalecer la confianza en la ejecución del intercambiador.

Impacto esperado en movilidad con el intercambiador Mariana de Jesús

El intercambiador Mariana de Jesús busca descongestionar la avenida Mariscal Sucre y agilizar la conexión hacia el oriente de Quito. Con su culminación, se reducirá el tiempo de traslado entre zonas residenciales, comerciales y educativas. Con ello se beneficia a miles de usuarios que diariamente utilizan esta vía estratégica.

Emprendedores de Quito: así pueden ganar un cupo para representar a la ciudad en Seúl

La integración de infraestructura peatonal, ciclovías y mejoras de espacio público convierten al proyecto en una intervención integral.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué cambiará con el intercambiador de Mariana de Jesús? Estos son los avances y mejoras en la zona

Liga de Quito buscará tomarse la revancha ante Botafogo en el Rodrigo Paz Delgado

El pasaje de Gois, la carretera que desaparece bajo el agua dos veces al día

Fernanda Castillo: “Los hijos son un motor que te arrastran hacia la vida”

Día Mundial de la Papa Frita: ¿Por qué se celebra cada 20 de agosto?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué cambiará con el intercambiador de Mariana de Jesús? Estos son los avances y mejoras en la zona

Liga de Quito buscará tomarse la revancha ante Botafogo en el Rodrigo Paz Delgado

El pasaje de Gois, la carretera que desaparece bajo el agua dos veces al día

Fernanda Castillo: “Los hijos son un motor que te arrastran hacia la vida”

Día Mundial de la Papa Frita: ¿Por qué se celebra cada 20 de agosto?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liga de Quito buscará tomarse la revancha ante Botafogo en el Rodrigo Paz Delgado

El pasaje de Gois, la carretera que desaparece bajo el agua dos veces al día

Fernanda Castillo: “Los hijos son un motor que te arrastran hacia la vida”

Día Mundial de la Papa Frita: ¿Por qué se celebra cada 20 de agosto?

La nueva exoneración 2X2 para envíos internacionales a Ecuador entra en vigencia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO