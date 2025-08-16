PSG inicia la defensa de la Ligue 1 ante Nantes con el ecuatoriano Willian Pacho

Paris Saint-Germain, campeón de la Ligue 1, comienza la temporada 2025/2026 con el ecuatoriano Willian Pacho enfrentando a Nantes este 17 de agosto de 2025 a las 13h45 en el estadio de la Beaujoire, buscando un nuevo título tras su histórica Champions League.

PSG, liderado por Luis Enrique, inicia la defensa del título liguero. Los parisinos vienen de conquistar la Champions League y la Supercopa de Europa en la temporada anterior. El ecuatoriano Willian Pacho, consolidado como pieza clave en la defensa, formará parte del plantel.

En la rueda de prensa previa al partido, Luis Enrique expresó su ambición de repetir el título de la Champions League, un logro histórico para el PSG en 2024/2025. “Es muy difícil ganar la Champions League dos veces consecutivas. Es nuestro objetivo”, afirmó el técnico español. También destacó la victoria en la Supercopa de Europa contra Tottenham (2-2, 4-3 en penales) el 13 de agosto, pese a la corta preparación de diez días tras el Mundial de Clubes.

El PSG incorporó a Renato Marin, Lucas Chevalier e Illia Zabarnyi en el mercado de verano. Luis Enrique se mostró satisfecho con los fichajes. “Con estos jugadores, estamos bien cubiertos en todas las posiciones”. Sin embargo, el equipo no contará con Joao Neves, suspendido tras una tarjeta roja en el Mundial de Clubes, ni con Presnel Kimpembe y Senny Mayulu, lesionados.

Historial reciente entre PSG y Nantes

En los últimos cinco enfrentamientos en Ligue 1, PSG logró tres victorias y dos empates contra Nantes. El más reciente, el 22 de abril de 2025, terminó en un empate 1-1 en el estadio de la Beaujoire, con goles de Vitinha para PSG y Douglas Augusto para Nantes. Los parisinos no han perdido en sus últimas 39 visitas en Ligue 1, un récord histórico en las cinco grandes ligas europeas.

Nantes, dirigido por Luis Castro, finalizó la temporada 2024/25 en el puesto 13 con 36 puntos, tras evitar el descenso por tres puntos. El club incorporó nueve jugadores, incluyendo a Anthony Lopes, Chidozie Awaziem, y Johann Lepenant, pero perdió a piezas clave como Nathan Zeze, Douglas Augusto, y Jean-Charles Castelletto. Matthis Abline, su goleador del curso pasado, es duda por molestias físicas.

Contexto de la temporada

PSG dominó la Ligue 1 2024/25 con 19 puntos de ventaja y conquistó la Champions League con un contundente 5-0 sobre Inter de Milán. Willian Pacho, primer ecuatoriano en ganar la competición, fue incluido en el once ideal de la Ligue 1 por el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Francia. El club busca su quinto título consecutivo en la liga, un hito inédito.

Preparación y expectativas

A pesar de la limitada pretemporada, Luis Enrique destacó la mejoría del equipo tras la Supercopa: “Después de una semana, he notado la mejoría”. Sin embargo, advirtió que el duelo contra Nantes podría ser complicado debido a la fortaleza del rival en casa. Nantes no ha ganado su partido inaugural en las últimas ocho temporadas, pero su empate 1-1 ante PSG en abril demuestra su capacidad para competir.

El posible once del PSG incluye a Lucas Chevalier en portería, con Willian Pacho y Marquinhos en defensa, y Ousmane Dembélé, Vitinha, y Khvicha Kvaratskhelia en ataque. Nantes alinearía a Anthony Lopes en el arco, con Tylel Tati o Jean-Kévin Duverne en defensa, y Mostafa Mohamed liderando el ataque si Abline no se recupera.