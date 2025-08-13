PSG con Pacho es campeón de la Supercopa de Europa 2025 tras vencer en penales al Tottenham

Paris Saint-Germain, con el ecuatoriano Willian Pacho como titular, se proclamó campeón de la Supercopa de Europa 2025 al vencer 4-3 en penales a Tottenham Hotspur tras un empate 2-2 este 13 de agosto de 2025 en el Stadio Friuli, Udine, Italia, en un duelo vibrante por el primer título europeo de la temporada.

Tottenham domina la primera mitad

Tottenham, dirigido por Thomas Frank, tomó la iniciativa en los primeros minutos, generando peligro con contragolpes liderados por Mohammed Kudus y Richarlison. A los 39 minutos, Micky van de Ven abrió el marcador para los Spurs tras aprovechar un rechace de un remate de João Palhinha al palo, luego de una falta cobrada por Guglielmo Vicario.

PSG intentó responder con posesión, liderada por Vitinha y Warren Zaïre-Emery, pero careció de precisión en el último tercio. A los 44 minutos, un cabezazo de Richarlison fue anulado por fuera de juego, y a los 46 minutos, otro disparo suyo fue detenido por Lucas Chevalier. En el arranque del segundo tiempo, a los 47 minutos, Cristian Romero marcó el 2-0 con un cabezazo tras un centro al segundo palo, superando a Chevalier.

Remontada parisina en el tramo final

El PSG, con el ecuatoriano Willian Pacho como pilar defensivo junto a Marquinhos, resistió la presión de Tottenham. A los 64 minutos, Zaïre-Emery estuvo cerca de descontar, pero su gol fue anulado por fuera de juego. Un minuto después, a los 66 minutos, Bradley Barcola marcó, pero el tanto también fue invalidado por una posición adelantada de Fabián Ruiz.

La remontada comenzó a los 84 minutos, cuando Lee Kang-in anotó un golazo con un disparo cruzado que tocó el poste, reduciendo la ventaja a 2-1. En el tiempo añadido, a los 90+4′, Gonçalo Ramos empató el marcador con un remate tras un pase preciso de Ousmane Dembélé, llevando el partido a la tanda de penales.

Definición desde los once metros

En la tanda de penales, Tottenham comenzó con ventaja: Dominic Solanke y Rodrigo Bentancur convirtieron sus disparos, mientras Vitinha falló para PSG al enviar su tiro fuera. Sin embargo, Lucas Chevalier detuvo el penal de Sarr, y Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Lee Kang-in, y Nuno Mendes anotaron para los parisinos. Mathys Tel falló para Tottenham, y Pedro Porro marcó, pero Nuno Mendes selló el 4-3 con un disparo a la escuadra, asegurando la victoria para PSG.

Supercopa de Europa

La Supercopa de Europa 2025, en su 50ª edición, enfrentó a PSG, campeón de la UEFA Champions League 2024-2025 tras vencer 5-0 a Inter de Milán, contra Tottenham, ganador de la Europa League al derrotar a Manchester United. Este fue el primer enfrentamiento competitivo entre ambos equipos, ya que su único encuentro previo fue un amistoso en 2017 (4-2 a favor de Tottenham).

Aporte de Willian Pacho

El ecuatoriano Willian Pacho, titular en la zaga junto a Marquinhos, fue clave en la solidez defensiva del PSG, especialmente tras el 2-0 en contra. Con 1.2 intercepciones y 2.1 despejes por partido en la Ligue 1 2024-25, Pacho, de 23 años, se consolida como una de las promesas sudamericanas en Europa. Su regreso tras una suspensión en el Mundial de Clubes fue fundamental.

Próximos desafíos

Con este título, PSG se convierte en el primer club francés en ganar la Supercopa de Europa. El equipo parisino debutará en la Ligue 1 2025-2026 contra Nantes el 17 de agosto, mientras Tottenham enfrentará a Burnley en la Premier League el 16 de agosto.