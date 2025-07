Proceso de extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos: claves y declaraciones de su abogado

Alexei Schacht, el abogado estadounidense que defiende a Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, habló sobre el proceso de extradición y los cargos que enfrenta el líder de ‘Los Choneros’. Según Schacht, el caso no avanza hasta que ‘Fito’ esté físicamente en EE.UU., específicamente en la Corte de Brooklyn, donde se presentaron los cargos.

El narcotraficante, capturado el 25 de junio del 2025 en Manabí tras 535 días prófugo, enfrenta acusaciones por tráfico de armas y cocaína. Schacht confirmó que el Departamento de Justicia en Washington D. C. ya trabaja en los trámites finales. Sin embargo, el abogado aún no accede al expediente ni a las pruebas. “La sede del Departamento de Justicia en Washington D. C. está finalizando el proceso de extradición en este momento”, dijo el abogado.

¿EE.UU. tiene pruebas suficientes para condenar a ‘Fito’?

Alexei Schacht admitió que desconoce si EE.UU. tiene pruebas suficientes para condenar a ‘Fito’. «No sé si Estados Unidos tiene pruebas suficientes para condenarlo. Necesitamos conocer más sobre el caso primero», señaló el defensor al portal Primicias. Además, reveló que viajará a Ecuador pronto para reunirse con su cliente y definir la estrategia legal. Esta visita podría ser clave para decidir si ‘Fito’ colaborará con las autoridades.

El jurista, conocido por defender casos de narcotráfico, evitó confirmar si lo contrataron antes o después de la captura. No obstante, admitió que ya habló con ‘Fito’ tras su detención. Mientras tanto, el proceso en EE.UU. sigue en pausa, a la espera de su llegada física.

Alexei Schacht: coordinación con abogados en Ecuador y posibles acuerdos

Alexei Schacht confirmó que mantiene contacto con el equipo legal de ‘Fito’ en Ecuador, lo que sugiere una coordinación bilateral. Sin embargo, no detalló el alcance de esta colaboración. Tampoco especificó si ‘Fito’ buscará un acuerdo de cooperación con EE.UU. para reducir su pena.

El abogado enfatizó que primero deben evaluar los cargos y la evidencia. “No hay decisión tomada”, aclaró. Este enfoque cauteloso refleja la complejidad del caso, que involucra a una de las organizaciones criminales más poderosas de Ecuador.

¿Qué sigue en el proceso de extradición de Adolfo Macías Villamar?

Mientras Washington D. C. finaliza los trámites, Alexei Schacht insistió en que ‘Fito’ debe llegar a EE.UU. para que el juicio avance. Hasta entonces, la defensa carece de información clave. Este vacío legal podría retrasar el proceso o, incluso, beneficiar al acusado si las pruebas son insuficientes.

El narcotraficante, líder de ‘Los Choneros’, sigue en custodia ecuatoriana. Su extradición marcaría un hito en la lucha contra el crimen organizado, pero su defensa aún tiene cartas por jugar. Schacht podría ser una pieza clave para ‘Fito’ en este tablero legal internacional.

Incertidumbre y próximos pasos

La extradición de ‘Fito’ avanza, pero su abogado plantea dudas sobre las pruebas y la estrategia a seguir. Con un viaje a Ecuador en puerta, Alexei Schacht buscará alinear la defensa en ambos países. Mientras, el juicio en EE.UU. espera por la presencia física del acusado, un requisito que paraliza el caso por ahora.

El mundo sigue atento a este proceso histórico, donde ‘Fito’ no solo enfrenta a la justicia estadounidense, sino también el legado criminal de ‘Los Choneros’. (07).