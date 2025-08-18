COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Prisión preventiva y arresto domiciliario por incautación de más de medio millón de dólares, en Guayas

Fiscalía procesa a dos personas por enriquecimiento ilícito y lavado de activos tras incautar USD 589.630 en Daule, en un operativo que revela posibles redes criminales.
El dinero lo incautaron durante un allanamiento en una urbanización.
Redacción

Redacción ED.

En Daule, Hernán David P. S. y Yomaira Alexandra C. P., servidora policial, los procesaron por enriquecimiento ilícito y lavado de activos tras la incautación de más de medio millón de dólares, USD 589.630, en efectivo el 15 de agosto de 2025. El operativo, ejecutado en una urbanización privada, destapó una presunta red de actividades ilícitas. 

La madrugada del 15 de agosto de 2025. se ejecutó el operativo. Se hizo en conjunto de la Policía Judicial y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) en una vivienda de la avenida León Febres Cordero, en el norte de Guayaquil. Este culminó con la aprehensión de Hernán David P. S. y Yomaira Alexandra C. P., esta última identificada como cabo activa de la Policía Nacional.

La acción, basada en información reservada, permitió incautar más de millón de dólares USD 589.630 en efectivo. Estaban en una maleta en el dormitorio principal, con fajos de billetes de 100, 20 y 10 dólares. Los ocupantes no pudieron justificar el origen ni el destino del dinero, lo que levantó sospechas de actividades ilícitas.

Otros decomisos

Además, las autoridades decomisaron tres automotores, una motocicleta, once teléfonos celulares, tres computadores. También un chaleco antibalas y otros indicios que fueron ingresados en cadena de custodia para su análisis. El medio millón de dólares, reportado por la Fiscalía General del Ecuador, apunta a una posible red de lavado de dinero en la región.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, celebrada el 16 de agosto, la Fiscalía presentó pruebas clave. Entre ellas el parte informativo sobre los dólares incautados, el parte de aprehensión, las versiones de los agentes intervinientes y las evidencias recolectadas. El Juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para Hernán David P. S. y arresto domiciliario para Yomaira Alexandra C. P., considerando su período de lactancia.

Contexto de una Región Vulnerable

El cantón Daule, parte de la provincia de Guayas, es un punto estratégico para el crimen organizado debido a su cercanía con Guayaquil. Según la Policía Nacional, el 93% de los delitos graves en Guayas están relacionados con el narcotráfico y el lavado de dólares. Para estas actividades se aprovecha la infraestructura logística de la región.

En 2024, la Fiscalía reportó 128 casos de lavado de dinero en Guayas, con un incremento del 15% respecto a 2023, lo que evidencia la creciente sofisticación de estas redes. El caso de Hernán David P. S. y Yomaira Alexandra C. P. no es aislado. En julio de 2025, un operativo en Samborondón permitió la incautación de USD 1.2 millones de dólares ligados a una organización criminal, según un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Respuesta de las Autoridades

El procesamiento de Hernán David P. S. y Yomaira Alexandra C. P, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El artículo 318 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de 7 a 10 años por lavado de activos, mientras que el enriquecimiento ilícito puede acarrear hasta 7 años de prisión, lo que podría derivar en una condena acumulada significativa. (27)

