Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Prisión preventiva por tráfico de 13,41 kilos de marihuana en Riobamba

En Riobamba, Juan Mauricio F. S. enfrenta prisión preventiva por el presunto tráfico de 13,41 kilos de marihuana, tras un operativo policial el 13 de agosto de 2025.
Un hombre fue detenido y acusado del delito de tráfico de marihuana.
Un hombre fue detenido y acusado del delito de tráfico de marihuana.

Redacción

Redacción ED.

El 13 de agosto de 2025, en Riobamba, Chimborazo, Juan Mauricio F. S., fue detenido en flagrancia por presunto tráfico ilícito de marihuana. La Fiscalía y la Policía Nacional incautaron 13,41 kilos de marihuana en su domicilio, iniciando un proceso penal con prisión preventiva por 30 días.La ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, fue escenario de un importante operativo antidrogas el 13 de agosto de 2025, que culminó con la detención de Juan Mauricio F. S., acusado de tráfico ilícito de marihuana a gran escala.

La acción, coordinada entre la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, se desencadenó tras una denuncia reservada recibida a través del sistema ECU 9-1-1, que alertaba sobre el almacenamiento y comercialización de sustancias ilícitas en un inmueble ubicado en el centro de la ciudad.

Allanamiento

Con una orden de allanamiento emitida por un juez, las autoridades ingresaron al domicilio del sospechoso la mañana del 13 de agosto. En el lugar, se incautaron 13,41 kilos de marihuana, junto con otros indicios relevantes que fueron ingresados en la cadena de custodia para su análisis. A Juan Mauricio F. S., lo aprehendieron en delito flagrante y trasladado a la Unidad Judicial Multicompetente de Riobamba para su procesamiento.

 

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal del caso presentó los elementos de convicción que sustentan la acusación. Entre las pruebas destacaron el parte informativo del operativo, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos,. También las evidencias físicas levantadas, que incluyen la marihuana incautada y otros objetos aún bajo pericia.

El Fiscal argumentó que la cantidad de droga hallada, clasificada como gran escala según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esto justifica la gravedad del delito y la necesidad de imponer prisión preventiva para garantizar la continuidad del proceso.

La audiencia por marihuana

La Jueza que presidió la audiencia acogió el pedido de la Fiscalía, dictando prisión preventiva contra Juan Mauricio F. S. y ordenando su traslado a un centro penitenciario en Chimborazo. La instrucción fiscal, que durará 30 días, permitirá profundizar en las investigaciones para determinar posibles conexiones del sospechoso con redes de narcotráfico.

Riobamba, conocida por su riqueza cultural y su ubicación estratégica en la sierra ecuatoriana, no está exenta de la problemática del narcotráfico. Según datos de la Policía Nacional, en 2024, la provincia de Chimborazo registró la incautación de 2,3 toneladas de sustancias ilícitas. Principalmente marihuana y cocaína, en operativos similares. La región, por su cercanía a rutas que conectan la sierra con la costa, se ha convertido en un punto de tránsito para el tráfico de drogas hacia puertos como Guayaquil, desde donde se exportan a mercados internacionales.

El delito de tráfico ilícito de sustancias a gran escala, tipificado en el artículo 220 del COIP, establece penas de 7 a 10 años de prisión para cantidades superiores a los límites establecidos en la tabla de fiscalización. (27)

