COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Seguridad
Drama

Prisión preventiva para curandero acusado de violación en Palanda, Zamora Chinchipe

Wilson D. P., enfrenta prisión preventiva por la presunta violación de una adolescente de 15 años en Palanda, tras abusar de su consultorio de medicina ancestral.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Un curandero fue detenido por el delito de violación a una menor de edad.
Un curandero fue detenido por el delito de violación a una menor de edad.
Un curandero fue detenido por el delito de violación a una menor de edad.
Un curandero fue detenido por el delito de violación a una menor de edad.

Redacción

Redacción ED.

En Palanda, Zamora Chinchipe, Wilson D. P., curandero, fue detenido por presuntamente violar a una adolescente de 15 años. Ella acudió a su consultorio para una limpia, según la Fiscalía General del Estado, que lo investiga por el delito tipificado en el artículo 171 del COIP.

El 30 de julio de 2025, una adolescente de 15 años visitó el domicilio del curandero Wilson D. P., en Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, buscando una sesión de medicina ancestral conocida como “limpia”. Según el relato presentado por la Fiscalía durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. El sospechoso aprovechó la consulta para agredir sexualmente a la joven.

La denuncia fue interpuesta por el hermano mayor de la víctima, lo que desencadenó una rápida respuesta de las autoridades.

Diligencias de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado, tras recibir la denuncia, ordenó diligencias urgentes para recabar pruebas. Entre estas, se realizaron una valoración médico-legal para determinar evidencias físicas de la agresión. También una pericia de entorno social para evaluar el contexto de la víctima y un reconocimiento del lugar de los hechos, el consultorio del curandero Wilson D. P.

Además, se gestionó el testimonio anticipado de la adolescente, rendido en una cámara de Gesell. Un espacio diseñado para proteger la integridad emocional de víctimas menores de edad. En su declaración, la joven detalló cómo el procesado la agredió sexualmente, proporcionando elementos clave para la investigación d ela investigación del curandero

Audiencia contra el curandero

En la audiencia del 1 de agosto de 2025, la fiscal asignada al caso expuso los elementos de convicción ante el Juez de Garantías Penales de Zamora Chinchipe. Estos incluyeron el testimonio de la víctima, los informes periciales y la denuncia del hermano. Con base en estas pruebas, el Juez dictó prisión preventiva contra el curandero Wilson D. P. Lo consideran presunto autor directo del delito de violación, que establece penas de 19 a 22 años de prisión. 

La Fiscalía solicitó medidas de protección para la víctima, conforme al artículo 558, numerales 2, 3 y 4 del COIP, las cuales fueron acogidas por el Juez. Estas incluyen la prohibición de acercamiento del curandero a la adolescente. También la prohibición de contacto por cualquier medio y la asistencia psicológica para la víctima, garantizando su seguridad y bienestar durante el proceso judicial.
La causa se encuentra en la etapa de instrucción fiscal, con un plazo de 30 días a partir del 1 de agosto. Esto para recabar más pruebas antes de una posible audiencia de juicio. (27)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

OpenAI informó que ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día

Esta es la ciudad más cara de Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

TikTok apuesta por la seguridad digital para familias y creadores de contenido

Guayaquil registra récord mensual con 2.648 esterilizaciones gratuitas de mascotas en julio

Ser madre soltera nunca fue un plan para Chiky Bombom, pero la vida impuso sus reglas y ella las aceptó con coraje

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

OpenAI informó que ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día

Esta es la ciudad más cara de Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

TikTok apuesta por la seguridad digital para familias y creadores de contenido

Guayaquil registra récord mensual con 2.648 esterilizaciones gratuitas de mascotas en julio

Ser madre soltera nunca fue un plan para Chiky Bombom, pero la vida impuso sus reglas y ella las aceptó con coraje

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

OpenAI informó que ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día

Esta es la ciudad más cara de Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

TikTok apuesta por la seguridad digital para familias y creadores de contenido

Guayaquil registra récord mensual con 2.648 esterilizaciones gratuitas de mascotas en julio

Ser madre soltera nunca fue un plan para Chiky Bombom, pero la vida impuso sus reglas y ella las aceptó con coraje

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO