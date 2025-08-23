COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Prisión preventiva para cuatro implicados en robo violento de vehículo en Riobamba

Cuatro personas enfrentan prisión preventiva por robo con violencia de un vehículo en Riobamba, tras un ataque que dejó a la víctima maniatada y abandonada en una quebrada.
Un juez dictó prisión preventiva contra cuatro personas por el delito de robo con violencia.
Redacción

Redacción ED.

Un juez de Riobamba dictó prisión preventiva para Jeniffer Nidia B. H., Diego Francisco S. A., Luis David A. C. y William Fernando M. R. Esto su presunta participación en un robo con violencia de un vehículo, ocurrido la madrugada del 18 de agosto de 2025 en el norte de la ciudad, provincia de Chimborazo, Ecuador.

La Fiscalía presentó evidencias clave, y el caso involucra a una mujer que supuestamente atrajo a la víctima antes de un robo. En la audiencia de formulación de cargos se realizó la tarde del 20 de agosto de 2025.
Ocurrió en el Juzgado de Garantías Penales de Riobamba, donde el juez de turno acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva de los cuatro imputados.

El delito

El delito imputado, robo con violencia, se registró en las afueras de un local comercial de accesorios para celulares en el sector norte de Riobamba. Según la denuncia de la víctima, una mujer se acercó ofreciendo una botella de cerveza. Esto derivó en un ataque coordinado que incluyó golpes y maniatación.

La víctima, un hombre de edad no especificada, relató que tras invitar a la mujer a subir al vehículo, varios hombres ingresaron a la fuerza. Estos lo redujeron físicamente y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Los agresores abandonaron al agraviado en una quebrada cercana y huyeron con el automotor. Al recobrar la conciencia, la víctima se desamarró y alertó a la Policía Nacional, lo que inició las labores investigativas.

Actuación de la Policía ante el robo

El 19 de agosto de 2025, basados en testimonios y evidencias preliminares, ubicaron a los presuntos implicados en el robo. William Fernando M. R. fue aprehendido en flagrancia mientras se movilizaba en un automotor por las calles Primera Constituyente y Joaquín Chiriboga, en el centro de Riobamba.

En operativos simultáneos, agentes ingresaron a los domicilios de Luis David A. C., Jeniffer Nidia B. H. y Diego Francisco S. A., recuperando el vehículo robado y incautando dos motocicletas con inconsistencias en el sistema de identificación vehicular, teléfonos celulares y documentos personales de la víctima. Elementos de convicción presentadosLa Fiscalía sustentó su pedido de prisión preventiva con una serie de elementos probatorios sólidos.

Versiones de la víctima

Entre ellos, destacan las versiones de la víctima de robo y de los agentes policiales que intervinieron en el procedimiento, así como el informe de reconocimiento y avalúo del vehículo recuperado. Además, se incluyeron el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, y las valoraciones médico-legales practicadas a la víctima, que documentaron las lesiones sufridas, como contusiones y posibles fracturas derivadas de los golpes.

Estos elementos, presentados durante la audiencia, permitieron al juez evaluar el riesgo de fuga y la gravedad del delito, justificando la medida cautelar. La instrucción fiscal está fijada en 30 días, período durante el cual se profundizarán las investigaciones para esclarecer posibles cómplices o motivaciones adicionales. (27)

