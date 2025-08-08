COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Negocios
Economía

Presupuesto infantil: herramienta clave para enseñar a planificar la mesada

Planificar la mesada ayuda a los niños a aprender educación financiera, por ello ello es ideal enseñarle este hábito desde edades tempranas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Enseñar a planificar la mesada prepara a los niños para enfrentar, de manera ordenada y consciente, los desafíos económicos del futuro. FOTO: Inteligencia Artificial (ChatGPT).
Enseñar a planificar la mesada prepara a los niños para enfrentar, de manera ordenada y consciente, los desafíos económicos del futuro. FOTO: Inteligencia Artificial (ChatGPT).
Enseñar a planificar la mesada prepara a los niños para enfrentar, de manera ordenada y consciente, los desafíos económicos del futuro. FOTO: Inteligencia Artificial (ChatGPT).
Enseñar a planificar la mesada prepara a los niños para enfrentar, de manera ordenada y consciente, los desafíos económicos del futuro. FOTO: Inteligencia Artificial (ChatGPT).

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

[email protected]

En Ecuador, instituciones educativas y especialistas en educación financiera promueven la elaboración de un presupuesto infantil para enseñar a los niños, desde los 6 años, a planificar el uso de su mesada. Esta estrategia, aplicada tanto en hogares como en escuelas, busca que los menores aprendan a diferenciar entre gastos, ahorro y donaciones, desarrollando hábitos responsables que beneficien su futuro financiero.

Un hábito que fortalece la educación financiera

El presupuesto infantil consiste en asignar y registrar el uso del dinero que los niños reciben periódicamente, ya sea como mesada o por recompensas de tareas domésticas. Según el economista Ricardo Menéndez, esta práctica facilita la comprensión de conceptos como ingresos, egresos y ahorro. De esta manera, se prepara a los menores para administrar recursos en la adultez.

El especialista destaca que los niños que aprenden a presupuestar antes de los 12 años tienen un 20% más de probabilidades de mantener finanzas personales estables en su vida adulta.

La importancia de planificar la mesada

Expertos en finanzas señalan que la planificación de la mesada ayuda a evitar gastos impulsivos y fomenta la disciplina. El monto, aunque pequeño, permite establecer categorías claras: una parte para consumo inmediato, otra para ahorro y un porcentaje destinado a causas solidarias o familiares.

Por ello, se recomienda que los pequeños, junto a sus padres, tomen talleres prácticos o utilicen hojas de registro o aplicaciones móviles adaptadas a su edad para clasificar el uso de su dinero semanal o mensual.

Pasos para elaborar un presupuesto infantil

El economista recomiendan seguir cuatro pasos básicos y ponerlos en práctica una vez que se decida empezar a usar un fondo de emergencia.

  1. Registrar los ingresos: anotar la cantidad que se recibe como mesada o por tareas.

  2. Definir categorías: asignar porcentajes a gasto, ahorro y donación.

  3. Anotar cada gasto: registrar todas las compras, por pequeñas que sean.

  4. Evaluar el resultado: revisar al final del mes si se cumplió lo planificado.

Este método permite que los niños tomen decisiones más conscientes, como posponer la compra de un juguete para alcanzar un objetivo mayor.

Herramientas para niños y padres

Existen aplicaciones móviles y tablas impresas diseñadas para facilitar el control de la mesada. Entre las más utilizadas están PiggyBot y Bankaroo, que permiten a los niños registrar gastos y visualizar su progreso de ahorro mediante gráficos sencillos, explica Menéndez.

Los padres cumplen un rol clave como supervisores y guías, ayudando a que los niños comprendan el valor del dinero y el esfuerzo que implica ganarlo, agrega.

Beneficios a largo plazo

Fomentar la planificación financiera desde la infancia contribuye a formar adultos más responsables con su economía. El economista indica que los niños que aprenden a manejar un presupuesto desarrollan mejores habilidades para priorizar gastos y fijar metas financieras.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alcohol y medicamentos: un peligroso vínculo que puede afectar tu salud

Despidos en el IESS de Santo Domingo: 13 funcionarios desvinculados en medio de reestructuración

Liga de Portoviejo y Juventud Italiana se enfrentan este sábado en semifinal de ida

¡Crimen en Portoviejo! identifican a chambero que cayó bajo balas de sicarios

Construirán el patio de compra y venta de carros usados más grande de Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alcohol y medicamentos: un peligroso vínculo que puede afectar tu salud

Despidos en el IESS de Santo Domingo: 13 funcionarios desvinculados en medio de reestructuración

Liga de Portoviejo y Juventud Italiana se enfrentan este sábado en semifinal de ida

¡Crimen en Portoviejo! identifican a chambero que cayó bajo balas de sicarios

Construirán el patio de compra y venta de carros usados más grande de Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alcohol y medicamentos: un peligroso vínculo que puede afectar tu salud

Despidos en el IESS de Santo Domingo: 13 funcionarios desvinculados en medio de reestructuración

Liga de Portoviejo y Juventud Italiana se enfrentan este sábado en semifinal de ida

¡Crimen en Portoviejo! identifican a chambero que cayó bajo balas de sicarios

Construirán el patio de compra y venta de carros usados más grande de Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO