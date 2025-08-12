Precios de la gasolina en Ecuador tienen variaciones desde este 12 de agosto, hay ajustes en Extra, Ecopaís y Súper

Los precios de la gasolina en Ecuador experimentarán un incremento significativo a partir del 12 de agosto de 2025, según la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe). La gasolina Extra y Ecopaís subirán de USD 2.63 a USD 2.75 por galón, mientras que la Súper aumentará de USD 3.48 a USD 3.57. Este ajuste, efectivo hasta el 11 de septiembre, marca el segundo precio más alto del año, a pesar de un modesto incremento del 0.3% en el West Texas Intermediate (WTI) durante julio.

El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 83 el 11 de agosto, reformando el Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos. Aunque el gobierno no ha detallado las razones del aumento, la Camddepe señala que el precio de la Súper, al no recibir subsidios, fluctúa según el mercado internacional. El sistema de bandas, implementado desde julio de 2024, limita los ajustes mensuales a un máximo del 5% de alza y un 10% de baja, basándose en el WTI.

El precio promedio del WTI en los primeros siete meses de 2025, según Datosmacro, mostró variaciones moderadas: enero con USD 75.74, febrero con USD 71.53, marzo con USD 68.24, abril con USD 63.54, mayo con USD 62.17, junio con USD 68.17 y julio con USD 68.39. A pesar de este ligero aumento en julio, los precios de la gasolina en Ecuador reflejan un esfuerzo por reducir el gasto en subsidios, según Primicias.ec.

Los precios de la gasolina Súper dependen de la oferta internacional

La Camddepe destaca que la gasolina Súper, de 95 octanos, no recibe subsidios, por lo que su precio depende de la oferta y demanda global. Este combustible, al subir 9 centavos, alcanza USD 3.57, manteniendo su carácter de mercado libre. En contraste, Extra y Ecopaís, con un alza de 12 centavos, se ajustan dentro del sistema de bandas para mitigar impactos en el consumidor.

Los nuevos precios, vigentes hasta septiembre, generan debates sobre su sostenibilidad económica. Mientras el gobierno busca estabilizar las finanzas públicas, los ciudadanos enfrentan costos más altos.