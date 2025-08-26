Preciado y Mercado buscan sellar la clasificación de Sparta Praga ante Riga

Este miércoles 27 de agosto de 2025, Sparta Praga, con los ecuatorianos Ángelo Preciado y John Mercado, se mide ante Riga FC en el Estadio Skonto de Riga, Letonia, en el partido de vuelta de los play-offs de la UEFA Conference League 2025/2026, buscando sellar su pase a la fase de grupos.

El club checo llega con una ventaja tras imponerse 2-0 en el partido de ida. Los goles de Jan Kuchta (22’) y Albion Rrahmani (90’) aseguraron un resultado cómodo para el equipo dirigido por Brian Priske.

En ese encuentro, Preciado fue titular, destacando por su solidez defensiva y proyección ofensiva en la banda derecha. Fue sustituido al minuto 67 por Pavel Kadeřábek. Por su parte, John Mercado ingresó al minuto 57 en reemplazo de Matěj Ryneš, aportando dinamismo al ataque.

Rival del Sparta Praga

Riga FC, bajo la dirección del técnico eslovaco Adrián Guļa, buscará revertir el marcador en casa, donde ha mostrado fortaleza al mantenerse invicto en sus últimos 15 partidos en todas las competiciones.

A pesar de la derrota en Praga, el equipo letón ha demostrado disciplina táctica y un juego compacto. Sin embargo, la necesidad de marcar al menos dos goles para forzar la prórroga pone presión sobre los bálticos, quienes confían en su capacidad para sorprender en transiciones rápidas.

Claves del partido de ida del Sparta

En la ida, Sparta Praga dominó la posesión con un 57% frente al 43% de Riga, generando 6 tiros a puerta contra solo 1 del equipo letón. Además, los checos obtuvieron 6 saques de esquina por 3 de sus rivales, aunque ambos equipos recibieron 3 tarjetas amarillas cada uno.

La efectividad de Sparta, con un cabezazo de Kuchta y un remate preciso de Rrahmani, marcó la diferencia en un duelo donde el orden táctico y la presión alta fueron fundamentales.

Riga, por su parte, mostró un enfoque defensivo, pero no logró capitalizar sus pocas oportunidades ofensivas. Jugadores como Orlando Galo, Maksims Tonisevs y Anthony Contreras, quien ingresó como suplente, recibieron amarillas por faltas tácticas, evidenciando la intensidad del encuentro.

Expectativas para el partido de vuelta

Para este miércoles a las 11h45 (hora de Ecuador), se espera que Ángelo Preciado repita en el once inicial, consolidando su rol en el esquema 3-4-3 de Priske, que combina solidez defensiva con transiciones rápidas. John Mercado, en cambio, probablemente iniciará en el banquillo, listo para aportar velocidad y desborde en el ataque si es requerido. Sparta Praga, con nueve victorias consecutivas y un promedio de 2.5 goles por partido en sus últimos 10 encuentros, buscará mantener su racha y aprovechar los contraataques ante un Riga obligado a abrirse.

Contexto de ambos equipos

Sparta Praga, vigente campeón checo, ha recuperado su estabilidad bajo el mando de Brian Priske, quien regresó al club tras un paso exitoso. Su estilo de juego se basa en una rápida transición defensa-ataque, con jugadores como Lukáš Haraslín, Veljko Birmančević y Kaan Kairinen como piezas clave en el medio y ataque.

Por otro lado, Riga FC, líder de la Virslīga letona, apuesta por un planteamiento disciplinado, con un bloque defensivo compacto y salidas rápidas lideradas por jugadores como Joao Grimaldo, quien fue titular en el partido de ida.

Un duelo de estilos entre Riga y Sparta Praga

El enfrentamiento promete ser táctico: la agresividad ofensiva de Sparta, que promedia más de 2.5 goles por partido, contra la solidez defensiva de Riga, invicto en casa en sus últimos 15 partidos.

La necesidad de remontar podría llevar a Riga a arriesgar más, dejando espacios que Sparta podría explotar. El arbitraje estará a cargo de Willy Delajod (Francia), con Mathieu Vernice como responsable del VAR.

El ganador de esta llave asegurará un lugar en la fase de grupos de la UEFA Conference League 2025/2026, un objetivo clave para ambos clubes en su búsqueda de trascendencia europea.